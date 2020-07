De zoektocht naar succes en een fijn privéleven

Er is in deze roerige periode ook zeker positief nieuws te melden. Nick Tol en Maurice Kuipers lanceerden maandag hun eigen podcast: Leermeesters. Voor deze boeiende serie gaan de 26-jarige journalisten elke week in gesprek met succesvolle Nederlanders uit verschillende sectoren, met als belangrijkste vraagstukken: wat zijn de wegen naar succes en hoe combineer je die met een fijn privéleven?

Voor de eerste aflevering gingen Nick en Maurice in een prachtig monumentaal pand in het Drentse Hoogeveen op bezoek bij de voormalige coach van Sven Kramer en Ireen Wüst: Gerard Kemkers. Het resulteerde in een opvallend openhartig gesprek, waarin Kemkers zich kwetsbaar opstelt. De komende weken gaan Nick en Maurice in gesprek met onder anderen John van den Heuvel, Paul de Leeuw, Mark Tuitert, José Woldring, Anouk Hoogendijk, Eric Kuster en veel meer.

De komende maanden vind je elke maandagochtend een nieuwe gratis te beluisteren aflevering online, vol met levenslessen. Ben je benieuwd? Luister het eerste interview van Leermeesters via Spotify of Apple Podcasts en abonneer je om op de hoogte te blijven. De link: https://open.spotify.com/episode/3RLyy0bL8CyVhJiHLCy6w2

Voor kijkjes achter de schermen zijn Nick en Maurice ook te volgen via Instagram (leermeesters_podcast).