Debbie Bont stopt na dertien jaar en 216 keer Oranje

Ze was in 2019 lid van de gouden ploeg op het Wereldkampioenschap en speelde dertien jaar in Oranje, maar het recente EK was voor handbalster Debbie Bont het laatste evenement. Vorige week maakte de Volendamse rechterhoekspeelster, die dit seizoen nog wel voor het Franse Metz uitkomt, bekend te stoppen als international.

Door: Eddy Veerman

,,Er spelen enkele factoren mee bij zo’n beslissing. Het Nederlands team is begonnen met een project richting de Olympische Spelen van volgend jaar zomer en het WK in eigen land in 2025. Als straks de eerste oefenwedstrijden zijn, moet je zeker weten dat je door wilt gaan tot die tijd, om tot dat team te willen behoren. Dan komen er allerlei vragen. Zie ik mezelf nog in het team, wil mijn lichaam dat nog zo’n tijd? Ik was niet supertevreden over het laatste toernooi in december. Je moet er voor de voel honderd procent achter staan, telkens nog dat wauw-gevoel hebben als je wordt geselecteerd. Maar dat werd minder en ik vond het niet fair om dan straks toch aan te sluiten bij Oranje. Dan kan ik beter de ruimte geven aan anderen.”

,,Eigenlijk was het gevoel heel natuurlijk, ik heb er daarom niet zo lang over gedaan. Tuurlijk zal het gek zijn als straks in maart de meiden oefenwedstrijden spelen en ik dan bij de club in Frankrijk zit. Maar ik denk niet dat ik spijt ga krijgen.” Bont maakte al het EK van 2010 in Noorwegen mee en won later brons (WK) en zilveren (EK) medailles met Oranje, veroverde goud op het WK van 2019 en deed mee tijdens de Olympische Spelen in Tokio. ,,Ik heb een superperiode meegemaakt. Moest laatst nog denken aan hoe we begonnen zijn: een groep meiden die als vriendinnen op een veld stonden en interlands voor vijftig mensen – voor vrienden en familie – speelden. Tot uitverkochte hallen met 4500 toeschouwers. Het was een mooie ontwikkeling van het handbal in Nederland.”

,,We merkten de laatste jaren met Oranje hoe moeilijk het is om weer aan de top te komen, werden zesde of negende op grote evenementen. Het is erg hard werken en dat moet je lichaam – met weinig tijd voor herstel – ook kunnen. Het is goed zo. En prettig dat ik het zo kan afsluiten, niet door een blessure en niet omdat ik niet gekozen word, ik kan het zelf bepalen.”

Doel is om haar periode bij het Franse Metz mooi af te sluiten. Afgelopen weekeind werd in de Champions League thuis gewonnen van het Roemeense Rapid Bucuresti (36-34), waarbij Bont vier keer scoorde. Komend weekeinde gaat de reis naar het Noorse Storhamar. Door de koppositie in de poule slaat Metz de play-offs in maart over en wacht in april de kwartfinale. ,,In de competitie staan we ook aan kop. Het kan nog een mooi jaar worden.”