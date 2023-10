Lokale smaak en gezelligheid centraal

Derde editie BBQ Outside Festival

Aanstaande zaterdag 14 oktober wordt de derde editie van het BBQ Outside Festival weer smaakvol gestart. Erik Kool, mede-eigenaar van BBQ Outside uit Purmerend, vertelt over wat de bezoekers deze editie kunnen verwachten. ,,We kijken er enorm naar uit om te gaan knallen op 14 oktober, van 10.00 tot 17.00 uur aan de Edisonweg 17. Gratis toegang en gratis parkeren, weer of geen weer: het gaat door!"

De vorige editie van het BBQ Outside Festival trok maar liefst 2.500 bezoekers, een succes dat Erik en Martijn Meurs enorm positief verraste. ,,Het doel is niet om dat te overtreffen, maar om er weer een groot gezellig feest van te maken.” De lijst met deelnemende BBQ-merken is indrukwekkend: Big Green Egg, Kamado Joe, The Bastard, Monolith, OFYR, Napoleon Grills, en Traeger. Allen staan ze er met hun barbecues en nieuwste accessoires. Er worden allerlei demo’s gegeven en men kan terecht voor al hun vragen bij een van deze specialisten!

Unieke samenwerkingen

Een bijzonder element van het festival is de samenwerking met VD Bier uit Volendam. ,,Sinds het vorige festival op 11 maart dit jaar werken we samen met VD Bier. Het is fantastisch bier en de bezoekers waarderen het enorm. Een heerlijk speciaalbiertje is voor vele is onlosmakelijk verbonden met BBQ’en”, zegt Erik. ,,Daarnaast nieuw dit jaar onze samenwerking met sausleverancier Saus Guru. Ze hebben een breed assortiment en dat wordt enorm gewaardeerd door onze klanten," licht Erik toe. Van Dils is dit jaar ook nieuw op het festival. Ze komen met hun bekende curryworst saus en kruiden om de authentieke Duitse smaak te laten proeven.

Gratis toegang en winacties

Het festival is gratis toegankelijk en biedt volop gratis parkeergelegenheid. ,,Er lopen veel specialisten en zeer ervaren (chef)koks rond om al jouw vragen te beantwoorden”, zegt Erik. ,,Bezoekers maken kans op tal van prijzen. Big Green Egg geeft een workshop voor twee personen weg. Binnen in de winkel maakt men kans op verschillende BBQ’s van. We geven een Bastard Compact een Monolith Junior, OFYR Tabl’O, een Traeger pellet grill, een jaar lang gratis Bestcharcoal houtskool, een Masterbuilt portable (een draagbare grill). Je maakt kans door binnen in de winkel een aankoop te doen. Je kunt zelf kiezen voor welke prijs je je inschrijft. De uitreiking volgt op een later moment live op Facebook.”

Lokaal en loyaal

,,We werken zoveel mogelijk met lokale partijen. Dat maakt het uniek en we steunen daarmee ook de omgeving”, benadrukt Erik. Hij spreekt met warmte over hun Volendamse klanten. ,,Ze zijn altijd trouw en loyaal. Dat is mede waarom we VD Bier hebben uitgekozen. We hebben een goede klik met Volendam als gemeenschap.”

Weer of geen weer

Ook als het weer niet meezit, gaat het festival door. ,,Een groot deel is overdekt, dus weer of geen weer, het wordt sowieso gezellig”, aldus Erik.

Het BBQ Outside Festival biedt een mooie gelegenheid om kennis te maken met diverse merken, heerlijke sauzen en bieren te proeven en een gezellige dag te hebben. ,,We bestaan inmiddels ruim 1,5 jaar, onze klantenkring wordt steeds groter en het assortiment breidt uit. We hopen iedereen te verwelkomen op 14 oktober”, besluit Erik.

Voor meer informatie, bezoek www.bbqoutside.nl.