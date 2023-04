Derde informatieavond over dijkversterking Noordeinde

Zoals tijdens de bijeenkomsten op 5 juli en 11 oktober vorig jaar is besproken en beloofd, zullen de bewoners van het Noordeinde regelmatig op de hoogte worden gehouden van de vorderingen en de planning van het versterken van de dijk. Door: Klaas Smit.

De zaal in de Jozef was afgelopen dinsdag goed bezet met een kleine honderd directe bewoners en geïnteresseerden. Omgevingsmanagers Herman van den Brink neemt de stand van zaken tot nu onder de loep en begint met de activiteiten die al zijn gedaan: PWN heeft de waterleiding vernieuwd, er zijn proefsleuven gegraven, er is een damwandproef geplaatst, lichtmasten zijn verplaatst en de dijk is gemaaid en broedvrij gehouden. Er zullen de komende weken nog een aantal voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht, alvorens kan worden begonnen met de aanleg van de buitendijkse werkbaan. Daar zal in mei mee worden gestart voor de huisnummers Noordeinde 95 t/m 108 en in juni voor de huisnummers 1 t/m 91 en e.e.a. zal tot november gaan duren. Vanaf augustus zal worden begonnen met het verwijderen van de steenbekleding en dit zal zo'n drie maanden gaan duren.

Vanaf november tot januari 2024 zullen de hulpschermen worden aangebracht en dan zal er een volledige afsluiting van de dijk zijn tijdens werktijden op het bebouwde deel van het Noordeinde. Vooral het punt van het plaatsen van de schermen zorgt voor ontevreden geroezemoes in de zaal, omdat deze werkzaamheden best veel overlast zullen brengen in de vorm van geluid, licht, stuifzand en trillingen. Ook de kans op schade aan de woningen veroorzaakt veel onrust, hoe goed de eventuele schadeafhandelingsprocedures ook worden uitgelegd.

De volgende vergaderingen zijn gepland voor juni en oktober 2023. In juni zal worden gesproken over de inrichting van de dijk en in oktober over de uitvoering van het plaatsen van de hulpschermen. Ga voor meer informatie naar www.markermeerdijken.nl/volendam.