Deze week in de aanbieding bij Bakkertje

Kogelbiefstuk 3 voor € 8,25

Leverworst & stukje metworst nu samen € 5,75

Varkenshaas Stokbrood per stuk € 3,50

Pulled Chicken 100 gram € 1,40

Gehaktballetjes in saus 100 gram € 1,40

Macaroni 500 gram € 4,75

Kiprollade 100 gram € 1,55

Donderdag Biefstukdag 100 gram 1,85 per kilo 17,50