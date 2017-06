Diamanten echtpaar Van Teijlingen in Middelie

Dinsdag om 15.45 uur bracht burgemeester Lieke Sievers een bezoek aan het diamanten echtpaar Jan Van Teijlingen (85) en Johanna Aaltje Deelstra (84), die wonen op Zijvend 25 in Middelie. Namens het gemeentebestuur kwam de burgemeester de felicitaties overbrengen en had als presentje een bloemstuk meegenomen.

Ook van Koning Willem Alexander had het 60-jarige paar een felicitatiebrief ontvangen, wat ze heel attent vonden. Dinsdag 20 juni waren Jan en Johanna Aaltje Van Teijlingen 60 jaar getrouwd.

Zij komen oorspronkelijk uit Amsterdam-Noord vandaan, waar Jan een groot kippenbedrijf had in de polder. Dertig jaar geleden verhuisde het echtpaar Van Teijlingen naar Middelie.