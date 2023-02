Diamanten huwelijk Gerrit en Gre Petiet-Ott

Maandag bracht wethouder Kees Schilder een felicitatiebezoek aan het echtpaar Petiet-Ott. Dit ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum. Gerrit Petiet (84) en Gre Ott (83) zijn op die datum precies 60 jaar geleden getrouwd.

Gerrit komt uit Oosthuizen en heeft Gre leren kennen toen zij op school zat in Hoorn. Gerrit heeft 32 jaar gevoetbald bij VV Oosthuizen, waarvan het grootste deel als aanvoerder. Ook is hij al 64 jaar in diverse fanfares actief op de Bariton/Euphonium.

Gre woonde in het West Friese Oostwoud en zij moest iedere dag 12 kilometer fietsen naar school. Na haar trouwen is zij bij de thuiszorg gaan werken en heeft haar werk gedaan in de hele regio. In het bijzijn van hun (klein)kinderen, familie en kennissen heeft het echtpaar de mooie mijlpaal gevierd.