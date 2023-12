Diamanten huwelijk Jaap de Boer en Antje Sier

Maandag 4 december bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan het echtpaar de Boer-Sier. Dit ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum. Jaap de Boer (87) en Antje (84) zijn op die datum precies 60 jaar geleden getrouwd.

Na vijf jaar verkering zijn Jaap en Antje op 3 december 1963 getrouwd. Dit was ook de verjaardag van Jaap!. Op de Dijk hebben zij elkaar ontmoet. Antje had al wat scharreltjes gehad maar Jaap wilde zich nog niet binden. Toch is het “aangekomen” en nu zijn zij al 60 jaar getrouwd. Antje en Jaap hebben één zoon en twee kleindochters waar zij gek op zijn.

Jaap werd op zijn veertiende door zijn vader met de botter meegestuurd om op de Noordzee naar garnalen te vissen. Het was een slechte stage periode, zoals hij het zelf noemt. Terwijl zijn vrienden aan het schaatsen waren moest hij zich wapenen tegen de ijzige kou op de Noordzee. Toch is het varen hem altijd dierbaar gebleven want na drie jaar dienstplicht bij de marine, is hij nog twaalf jaar botterman geweest. Daarna heeft hij zich tien jaar als metselaar ingezet, waarna hij tot aan zijn pensioen sporthalbeheerder is geweest in de Seinpaal en later de Opperdam. Tot vier jaar geleden is hij nog met de botter van Jaap Parel mee geweest, wanneer iemand door ziekte niet mee kon.

Antje is gek op schoonmaken. Zij was vroeger niet in de gelegenheid om door te leren en zo kwam zij in de huishouding terecht. Antje heeft in het bejaardentehuis gewerkt, in Amsterdam en zij heeft ook nog jarenlang de Rabobank schoongemaakt. Beiden zijn nog steeds heel actief en zo kun je ze vaak tegenkomen als zij met zijn z ’n tweeën aan het wandelen zijn. Door alle drukte van deze maand is er nog geen feest gepland maar dat gaat zeker nog komen. Nogmaals van harte gefeliciteerd.