Dijkverzwaring Noordeinde verloopt voorspoedig

Nog deze maand zal worden begonnen met het intrillen van de hulpschermen aan het Noordeinde. Om de drukte en de overlast te ontlopen zijn er op het Marinapark huisjes beschikbaar gesteld waar de bewoners tijdens de werkzaamheden kunnen verblijven.

Nog eerder dan verwacht, op 23 oktober aanstaande, zullen de genoemde werkzaamheden beginnen, vandaar dat ook over deze volgende stap in het proces de bewoners zijn bijgepraat in de Jozef. Zo ’n ruim 50 direct betrokken lieten zich in een prettige sfeer informeren en behalve een enkele vraag was het de bewoners duidelijk dat het uitvoeren van deze werkzaamheden zeer zorgvuldig zal gebeuren. Op diverse tijden zullen metingen worden verricht en indien nodig zal de werkwijze worden aangepast. Hulpschermen zullen worden ingebracht en dat zal met veel trillingen gepaard gaan. Er is al een proef gedaan bij de loswal en de trillingen die daarbij werden gemeten bleken inderdaad behoorlijk heftig te zijn.

Deze werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden gaan duren, afhankelijk van de hardheid of zachtheid van de grond. Bewoners zullen vijf tot tien dagen overdag, of ook ’s nachts indien zij dat willen, buiten hun huis moeten verblijven. Op het parkeerterrein van Hotel Spaander is een keet geplaatst waar de hele dag mensen aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Op deze avond werden er niet veel vragen gesteld, zodat de voorlichtingsavond al na een uur kon worden afgesloten met dank aan allen die de moeite hadden genomen naar de Jozef te komen.