Dirk Tuip opent ‘walhalla voor games’

Bij de officiële opening van de ‘H20 Esports Campus’ in Purmerend sprak oprichter Dirk Tuip (op de foto links) de regionale en landelijke pers toe over de weg die men aflegde om tot dit prestigieuze complex te komen. Een oud schoolgebouw werd omgetoverd tot een hypermoderne game-accommodatie. Betrokkenen spreken over een ‘walhalla’ en ‘hemel’ voor gamers en dat is niet voor niks. H20 is het grootste esportstadion van Europa. Het is niet alleen bedoeld voor serieuze spelers. Ook bedrijven en particulieren kunnen op het complex terecht om te spelen of om er bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren.

Volendammer Dirk Tuip is oud-handballer en directeur van twee techbedrijven. Daarmee is de link tussen sport en de digitale wereld snel gemaakt. Dirk is de grote man achter H20 en vertelde tijdens de opening op het podium hoe hij op het idee voor dit complex kwam.

,,Het oorspronkelijke idee was een IT/techcampus in het centrum van Purmerend. Zeven, acht jaar geleden was ik hiermee bezig, maar dit mislukte. Op een dag zat ik achter een programmeur. Zo’n iemand die altijd luncht achter zijn pc. Hij keek een samenvatting van een game. En naar deze samenvatting keken iets van zeven miljoen mensen. Toen dacht ik: wat is dit?! Op dat moment begon een hele reis tot hetgeen dat nu dit complex is. Ik merkte in ieder geval dat deze wereld megagroot is en hoe dicht deze bij de ‘normale’ sport ligt. Gaandeweg is het plan al groter geworden en dat leidde tot de mooie plek waar we nu zijn”, vertelt Dirk.

De opening van H20 betekent niet dat het werk van de organisatie nu ophoudt. Tijdens de presentatie spreekt Dirk verder over de torenhoge ambities die men heeft. Die beperken zich niet tot onze landgrenzen. ,,Wij noemen ons complex ‘H20 Esports Campus Amsterdam’ en niet Purmerend. Hiervoor kozen we heel bewust, omdat onze ambities internationaal zijn. We zitten hier ook heel dicht bij Amsterdam. Zeker wereldwijd gezien stelt deze afstand niks voor. De gemeente Purmerend heeft ons heel goed geholpen. Die lieten het oude schoolgebouw en de bijbehorende sporthal opknappen. Alle opslaghokken voor gymspullen zijn nu bijvoorbeeld ‘streaming studio’s of een ‘gaming room’.”

De komst van deze tempel voor gamers heeft volgens Dirk daarnaast voordelen voor de lokale bedrijvigheid. Zo profiteren Dirks bedrijven voor online marketing er ook van. Talenten in dit vakgebied zijn doorgaans moeilijk in Purmerend te houden. De aanwezigheid van H20 gaat daar mogelijk verandering in brengen. ,,Het Amsterdamse lonkt altijd. Daarom is het moeilijk om aan online marketeers en programmeurs te komen om te kunnen groeien. Dit complex is een factor waardoor onze teams nu bij elkaar blijven. De mensen werken namelijk op de meest vette locatie die zij zich kunnen voorstellen.”

Dirk signaleert als vader dat zijn twee kinderen soms te veel tijd achter elkaar gamen. Bij de totstandkoming van H20 stond hij daarbij stil. Game-activiteiten moeten volgens hem niet ten koste gaan van sport en bewegen. ,,Onze organisatie bestaat uit sporters. Dus al vanaf het begin wilden we een koppeling maken tussen gamen, esports en ook fysieke sport. Ik geloof dat er een nieuw tijdperk ontstaat waarin sport gaat digitaliseren. We zien dat bijvoorbeeld al met ‘e-cycling’, ‘virtual’ en ‘augmented reality’. De werelden van sport en gaming gaan steeds dichter bij elkaar liggen. Wij proberen het bewegen in H20 te integreren. Als hier een kinderfeestje is, zorgen we dat de kinderen ook gaan bewegen. Wanneer jongeren hier afzonderlijk zijn, krijgen ze tijdsloten. Ze kunnen dus niet onbeperkt blijven gamen. Wij denken: gamen gaat niet meer weg. Dus omarm het en kijk wat voor goede dingen erbij horen en benut deze.”

Georganiseerde evenementen gaan een belangrijke rol spelen in H20. Daarbij zijn horeca- en cateringvoorzieningen nodig en die zijn dan ook aanwezig in het complex. Dirk betrok daarvoor de Volendamse horeca-ondernemer Danny van Noorden bij de organisatie. Op de eerste etage is een heus café-restaurant geopend waar Danny de leiding over heeft.

Naast de game- en horecagelegenheden is er bij H20 veel kantoorruimte gecreëerd. Zevenduizend vierkante meter om precies te zijn. Reeds enkele ondernemingen maken daar gebruik van. Dirk licht toe dat men niet alle bedrijven zomaar toelaat in het nieuwe complex. Men heeft daarvoor specifieke criteria. ,,We willen hier eigenlijk alleen partijen die het ecosysteem verder versterken. Dat is best lastig. Commercieel komen er soms kansen voorbij die interessant zijn. Daar moeten we dan bewust ‘nee’ tegen zeggen. We zoeken startups, studenten en bedrijven die ons verder versterken. Inmiddels zijn we voor de helft gevuld. Ik verwacht dat we binnen een jaar vol zitten. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen en bedrijven een bezoek zullen brengen om een kijkje te nemen in H20. Mijn vermoeden is dat iedereen het indrukwekkend zal vinden.”