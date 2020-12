Partner content

Dit zijn je opties als je een nieuwe telefoon nodig hebt

Het aanschaffen van een nieuwe telefoon is een proces dat met regelmaat wordt doorlopen. De gemiddelde telefoon heeft een technische levensduur van zo’n 2 à 3 jaar en is daarna wel aan vervanging toe. Tegenwoordig proberen telefoon makers zich op tal van gebieden te onderscheiden. Het wordt voor de consument dan ook niet makkelijker om de verschillen tussen de toestellen en de invloed van de specificaties uit elkaar te houden. In deze blog hebben we de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet als het gaat om een telefoonkeuze!

Ram geheugen

Het ram geheugen in een telefoon staat voor het werkgeheugen. Het ram geheugen moet niet door de war gehaald worden met het interne geheugen. Waar het interne geheugen ervoor zorgt dat je dingen op je toestel kunt opslaan, zorgt het ram geheugen dat de processen op het toestel vlekkeloos verlopen. Hoe meer ram geheugen je telefoon heeft, hoe krachtiger ook de processor. Hoe meer ram geheugen je toestel heeft, hoe sneller deze ook zal presteren!

Capaciteit batterij

Bij de toestellen staat altijd een aantal mAh aangegeven. Dit is de hoeveelheid ampère die in de batterij kan worden opgeslagen. Hoe hoger dit aantal, hoe groter ook de batterij is! Het is dan ook belangrijk om op zoek te gaan naar een toestel met veel mAh. De levensduur van de batterij is over het algemeen een van de belangrijkste aspecten als het gaat om toestelkeuze.

Niet toestel gerelateerde aspecten

Naast de specificaties van het toestel zijn er natuurlijk nog andere dingen die je in acht moet nemen tijdens het aanschaffen van een telefoon. Wil je er bijvoorbeeld een mobiele telefoonabonnement bij, of juist niet? Een telefoon abonnement vergelijken is hierin ontzettend belangrijk. Tijdens de vergelijking kun je precies invullen wat je wel en niet nodig hebt. De vergelijker bepaald dan voor jou de beste prijs!