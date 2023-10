Dokter Ridha sterft plots, in eigen praktijk

‘Zijn leven stond in het teken van het zorg dragen voor anderen, zowel in zijn beroep als arts als in zijn rol als vader, echtgenoot en opa’, valt verderop in deze krant te lezen bij de In Memoriam van Salah Ridha, ofwel Dokter Ridha. Sinds 2006 diende hij als huisarts in Volendam; vorige week woensdag overleed de 62-jarige in Irak geboren dokter plotseling, in zijn eigen praktijk, omringd door collega’s. Reanimatie mocht niet baten. Patiënten reageren geschrokken. ‘Sympathiek’, ‘gedreven’, ‘empathisch’, ‘altijd een luisterend oor’, zijn enkele reacties. Zaterdag werd Salah Ridha overgevlogen naar Irak, alwaar hij zondag in de stad Najaf is begraven.

Dokter Ridha functioneerde in eigen land tijdens de oorlog als militair arts. Uiteindelijk moest hij vluchten. In Nederland haalde hij – opnieuw – zijn basisarts-diploma en specialiseerde zich tot huisarts. In 2006 begon hij in Volendam, twee jaar later runde hij de praktijk samen met dokter Bert Tuijp. In 2014 stopte Tuijp en ging Ridha alleen verder. Helmert Bleijerveld trad destijds aan als praktijkmanager. Hij leerde Ridha kennen als een warm mens. ,,Het feit dat hij de hele opleiding in Nederland opnieuw heeft gedaan verdiende enorm respect. De ouderenzorg, intensieve zorg, palliatieve zorg en oncologische zorg stonden bij dokter Ridha hoog in het vaandel. Ik heb zelf als militair verpleegkundige veel artsen meegemaakt bij Defensie; dokter Ridha was voor mij een betrokken en ontzettend goede arts.

Hij had veel plezier in zijn werk hier. Het was een dokter met een goed ‘niet pluis-gevoel’. Hij voelde aan als er iets bij patiënten speelde. Dat kun je niet ontwikkelen, dat hád hij.” Bij de collega’s heerst verdriet. Bleijerveld: ,,Het is bizar wat er is gebeurd. We hebben een mooi team van assistenten en een aantal van hen was er bij woensdag. Dat is traumatisch. Ik heb grote bewondering voor hoe zij het hebben opgepakt. Donderdag draaide de praktijk weer volop. Hoe moeilijk dat ook voor ons als team is, we hebben vervangers moeten zoeken om de plek van dokter Ridha en de afspraken die hij had staan, in te vullen. Dat is in ieder geval inmiddels tot 1 december gelukt. Dat zijn artsen van hier en buiten de gemeentegrenzen, het is hartverwarmend hoe collega’s bereid zijn om de leemte op te vullen. Er hebben ons de afgelopen dagen signalen bereikt dat mensen zich afvragen of de praktijk doorgaat. En dat doen we: de zorg blijft doorgaan op de manier waarop dokter Ridha het had gewild en tot nu toe heeft uitgezet.”

Voor patiënten van dokter Ridha en collega-huisartsen komt er nog een mogelijkheid te condoleren op donderdag 19 oktober vanaf 19.00 uur bij de huisartsenpraktijk aan de Heideweg 1B, de informatie daarover volgt nog.