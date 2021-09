VACATURE

Don Bosco College

Wij zijn op zoek naar een Technisch Onderwijs Assistent, technologie en natuurkunde,

die ons team komt versterken.

De kerntaken voor deze vacature :

• Ondersteuning bieden aan de technologische vakken natuur, leven & technologie (NLT), pre-academisch onderwijs (PAO), technologie & onderzoek (T&O) en technologie en toepassing (T&T) en in mindere mate bij de natuurwetenschappelijke vakken natuurkunde, scheikunde en biologie;

• Begeleiden en instrueren van leerlingen tijdens ontwerpen, onderzoeken en practica op verschillende niveaus: vmbo, havo en vwo in zowel onder- als bovenbouw;

• Praktische ondersteuning bieden tijdens vakoverstijgende projecten en schoolactiviteiten;

• Onderhoud en beheer van apparatuur en leermiddelen;

• Uitvoeren en uitzoeken van practica en onderzoeks- en ontwerpopdrachten.



Waar zijn wij naar op zoek:

• Je hebt een gedegen technische en natuurwetenschappelijke opleiding en kennis;

• Je hebt ervaring met technisch ontwerpen in 2D en 3D (SketchUp);

• Je vindt het leuk om mee te denken over de ontwikkeling van nieuwe practica;

• Je bent duidelijk in je communicatie naar leerlingen en docenten;

• Je draagt mede zorg voor een veilig leer- en werkklimaat in en rond de school;

• Je bent proactief in je handelen;

• Je kunt samenwerken, bent accuraat en stressbestendig;

• Je hebt een goed organisatievermogen en schakelt snel;

• Je hebt bij voorkeur een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Functie-eisen

• Je hebt minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding in de richting van ICT en techniek;

• Je hebt affiniteit met jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Wij bieden:

• Een afwisselende en uitdagende baan

• Functieomvang is 1,0 fte en is ingedeeld in schaal 6/7, afhankelijk van ervaring, van de CAO-VO max. € 2.785,- / € 3.068,- per maand op fulltime basis.

Bent u geïnteresseerd, stuur dan je CV met motivatie naar wtuijp@donboscocollege.com.