Drie Bronzen Veulenpenningen voor Museum-vrijwilligers

In Le Pompadour vond vrijdag een gezellig samenzijn plaats voor de vrijwilligers van het Volendams Museum. Tijdens deze avond kon Wim Keizer drie vrijwilligers in het zonnetje zetten, die zich al vele jaren verdienstelijk maken voor het museum dat 45 jaar bestaat.

“Daar kunnen we trots op zijn”, vertelde Wim bij een van zijn laatste officiële daden als voorzitter. De Bronzen Veulenpenning werd uitgereikt aan Bets Pool-Plat, die al 25 jaar er mede voor zorgt dat het Volendams Museum het schoonste museum van Nederland is en zorg draagt voor de klederdracht.

Do Tol zet al 25 jaar op de Haven bij zijn ijskar de verwijsborden naar het museum neer. Het laatste eerbetoon was aan alle bouwers en gulle gevers die het museum mogelijk maken. Rita Bont mocht als beheerder het certificaat en de penning in ontvangst nemen.