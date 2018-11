Drukbezochte informatiemarkt de Broeckgouw

Op maandag 5 november trok de informatieavond van drie nieuwe ontwikkelingen in de Broeckgouw een groot en gemêleerd publiek. Zo’n 250 geïnteresseerden waren aanwezig in de grote zaal van de PX.

Hier presenteerde het projectbureau de voorlopige ontwerpen van de patiowoningen voor senioren, de verkooppresentatie van de 10 laatste vrije kavels organiseerde en een stand had met informatie over 6 vrijstaande woningen die mogelijk aan de Wieringenlaan gerealiseerd gaan worden. Verreweg het grootste deel van de bezoekers kwam voor de tien patiowoningen voor de doelgroep senioren. Met veel belangstelling werd er informatie ingewonnen over de plannen voor het wooneiland waar de patiowoningen worden gerealiseerd.