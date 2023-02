Echte kanjers trotseren Weissensee

Een hele delegatie Volendammers stond vorige week dinsdagochtend 31 januari – na twee coronajaren zonder tocht – klaar voor de start op de Weissensee. Waaronder de (ondertussen) harde kern van ‘De Kneusjes’, het team van ‘Hard Zat’, Irma Gorter (snelste vrouw, 9 uur en 24 minuten op de 200 kilometer) en de nieuwelingen: ‘The Fanatics’.

Het grote deel ging voor de officiële 200 en de rest had zich ingeschreven voor de prestatietocht van 100 kilometer. Zoals de 3JS al bezongen: ‘God is een Volendammer’, waren de omstandigheden die dag fantastisch. Prachtig weer, niet al te koud en zeven zonnen aan de hemel. Het was een genot om dat live vanuit de woonkamers thuis te volgen. ‘Hard Zatter’ Willem Tol-Honingh en zijn trouwe supporter Mariëtte Huiberts moesten vanwege omstandigheden ook thuis vanaf de bank iedereen toejuichen en op afstand kracht sturen. Ze werden ontzettend gemist dit jaar, maar alle steun en kracht heeft duidelijk geholpen, want bijna iedereen heeft zijn of haar doel volbracht. Er werden fantastische tijden en persoonlijke records behaald. Met als oppertopper Job Kroon, die binnen 7 uur en 57 minuten de 200 kilometer in zijn benen had. Daarmee werd hij nummer 20 van alle deelnemers, chapeau.

Hans de Boer, Marian van der Sluijs, Jaap van Santen, Irma Gorter, Mick Leber, Jan Kwakman (Dé), Johan Tuijp, Gerrit Tol, Ronald Tol, Jan Kwakman (Ballap) en Theo Koning (Mug) waren ook ruim op tijd binnen om hun felbegeerde kruisje in ontvangst te nemen.

Paula Tol-Jonk, Gerard Kwakman, André Tol en Jeroen Bond moesten vanwege omstandigheden (uitputting, griep en bevroren ogen) hun rit vroegtijdig staken, maar hebben desondanks ook ieder voor zich een fantastische tijd behaald. Ook Thames Kroon, Ab Molenaar (Sip) en Gerard Smit hebben de 100 kilometer behaald. Kortom, echte kanjers, stuk voor stuk.