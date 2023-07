Algemeen

Echtpaar Groot-Lof 60 jaar getrouwd Donderdag 20 juli werd het 60-jarige jubileum van Dik Groot en Anjo Lof gevierd. Burgemeester Lieke Sievers kwam op bezoek met een bos bloemen om het stel te feliciteren. Daarnaast waren de kinderen, kleinkinderen en zélfs achterkleinkinderen van het stel aanwezig om de mooie mijlpaal te vieren. Toen het echtpaar elkaar leerde kennen, woonden zij beiden in Middelie. Na vijf jaar verkering zijn Dik en Anjo op respectievelijk 26- en 21-jarige leeftijd getrouwd. Jarenlang hebben ze in Middelie samengewoond, tot zij in 2007 naar Edam verhuisden. Anjo heeft over de jaren heen veel vrijwilligerswerk verricht. Dik fietst vaak en stapelt zomers kazen op de Kaasmarkt in Edam. Om hun jubileum verder te vieren gingen zij zaterdag met familie en vrienden uiteten in Middelie. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.