Edam-Volendam genomineerd voor Topsportgemeente 2019

Vijf gemeenten zijn genomineerd voor de titel 'Topsportgemeente van het jaar 2019'. Deze prijs, die tot doel heeft het topsportbeleid van gemeenten positief onder de aandacht te brengen, wordt dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt en is een initiatief van het sporteconomisch adviesbureau Sport2B, in samenwerking met Arko Sports Media.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de gemeente met de beste sport-prestaties, objectief gemeten over 40 nationale topsportcompetities en gerelateerd aan het aantal inwoners.

In 2018 ging de prijs naar de gemeente Katwijk. In de jaren daarvoor werden Teylingen (2017), Westland (2016), Amsterdam (2015), Bunschoten (2014), Edam-Volendam (2013), ‘s-Hertogenbosch (2012) Edam-Volendam (2011), Barendrecht (2010), Den Haag (2009), Amsterdam (2008), ‘s-Hertogenbosch (2007), Rotterdam (2006) en nogmaals Amsterdam (2005), uitgeroepen tot Topsportgemeente van het jaar.

De vijf genomineerde gemeenten voor de titel ‘Topsportgemeente 2019 zijn (op alfabetische volgorde):

- Amsterdam

- Edam-Volendam

- Eindhoven

- ‘s-Hertogenbosch

- Leiden

De winnende gemeente wordt binnenkort bekend gemaakt.