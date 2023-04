Edam-Volendam is de komende jaren weer mooi en duurzaam verlicht!

De verduurzaming van alle openbare verlichting in Edam-Volendam is voltooid. Woensdag 12 april 2023, onthulden wethouders Dirk Dijkshoorn (duurzaamheid & financiën) en Kees Schilder (openbare ruimte) symbolisch een straatlantaarn bij de Haven in Volendam..

Duurzaam, sfeervol en smart

In 2016 is besloten dat de verlichting geoptimaliseerd en verduurzaamd moest worden. Eisen die aan de nieuwe openbare verlichting werden gesteld waren onder andere: duurzaam, sfeervol en smart. Ook was de wens om de verlichting op afstand te kunnen monitoren en te besturen. Met deze dimbare verlichting is een energiebesparing gerealiseerd van 65%. Daarnaast is het verlichtingsniveau verbeterd in bijna alle straten. Goede verlichting is weer van groot belang voor de veiligheid en beleving in de gemeente.

Historische armaturen voor authentieke sfeer

De laatste fase van de vernieuwing, en misschien ook wel de meest bijzondere, was de verduurzaming en de vervanging van de verlichting in de oude kommen van Edam en Volendam. Deze gebieden verdiende speciale aandacht vanwege het karakteristieke beeld van deze openbare verlichting. Op het Zuideinde, in de Haven en op het Havendijkje moest traditionele, nostalgische verlichting komen waarbij het lichtniveau niet verblindend mocht zijn. Ook moest de verlichting afgestemd worden op de sfeer van dit uitgangsgebied. Op de kade moest nieuwe verlichting worden ontworpen met een knipoog naar de visserij. Ook dat is gelukt. Op verzoek van de ondernemers zijn de masten voorzien van een aansluiting om feestverlichting te plaatsen.

De uitvoerende aannemers waren Dynniq Nederland BV, Pilkes Infratechniek en Klaver Infratechniek.