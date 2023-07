‘Onderdeel van de campagne MeerBomenNU’

Edam-Volendam krijgt waarschijnlijk ‘bomenhub’

De kans is groot dat Edam-Volendam binnenkort een zogenoemde ‘bomenhub’ krijgt. Voor dit initiatief was de steun van de gemeenteraad namelijk unaniem. Het komt voort uit de landelijke wens om meer bomen te planten. Bijvoorbeeld om CO2 op te vangen en te zorgen voor verkoeling. Met het aannemen van de motie zal het college gaan zoeken naar een geschikt stuk grond hiervoor in de gemeente.

Door: Laurens Tol

GroenLinks diende de motie in over het ondersteunen van een bomenhub. Raadslid Sean Tol lichtte de totstandkoming daarvan toe. Tol: ,,Onze gemeente zegt de komende jaren stevig te willen vergroenen. Het planten van bomen is een van de manieren om dit te bereiken. Een bomenhub is onderdeel van de campagne ‘MeerBomenNu’. Deze organisatie wil Nederland vergroenen door het planten van een miljoen extra bomen. Dat lijkt veel, maar het concept is eigenlijk heel simpel.”

Tol vertelt hoe dit in de praktijk kan werken. ,,Elk jaar produceert de natuur veel jonge boompjes, zogenoemde zaailingen. Die ontstaan uit ontkiemde zaadjes. De eerste zaailingen gaan vaak dood, omdat ze op ongunstige plaatsen staan of worden weggemaaid tijdens onderhoud. De vrijwilligers van MeerBomenNu redden ze, door ze te verplanten naar plekken waar ze wel kunnen groeien. Deze zaailingen worden in het voorjaar gegeven aan iedereen die een boom in de tuin wil. Een bomenhub is niet meer dan een stuk grond om de jonge boompjes tijdelijk in te planten, totdat ze worden uitgedeeld.”

"Deze organisatie wil Nederland vergroenen door het planten van een miljoen extra bomen"

Volgens Tol zal een groep vrijwilligers de hub beheren, voor voldoende zaailingen zorgen en ‘uitdeeldagen’ organiseren. Hij wijst op successen in andere gemeenten. ,,Daar draaien al succesvolle initiatieven, zoals in Schagen en Purmerend. Wij roepen het college op om grond beschikbaar te stellen aan vrijwilligers die een bomenhub willen opstarten. Die kan overal liggen, als deze maar redelijk toegankelijk is. Ook zien wij graag dat er samengewerkt wordt met groenbeheerders van de gemeente. Wij hopen dat dit veel vrijwilligers op de been brengt. Soms hebben initiatieven een duwtje van bovenaf nodig om een succes te worden. Wij roepen inwoners op om zich aan te melden bij MeerBomenNu.”

Aanvankelijk ondertekende alleen de VVD de motie niet. Die partij wilde eerst van wethouder Kees Schilder weten wat deze maatregel zou gaan kosten. Toen die verzekerde dat dit niet tot extra kosten zou gaan leiden, ging ook deze fractie overstag.