Algemeen

Edammers verzamelen badslippers voor bewoners tent Baanstee-Noord Drie vrouwen uit Edam willen met een warm gebaar afscheid nemen van de bewoners van de crisisnoodopvang in Baanstee-Noord. Zij verzamelen de komende week honderden badslippers om mee te geven aan de bewoners nu zij deze zomer naar een andere tijdelijke locatie moeten. Judith Naeff, Nina de Graaf en Miranda Prins zamelen badslippers in om nieuwkomers in Nederland een warm hart toe te dragen. Een grote witte tent nabij Purmerend deed de afgelopen maanden dienst als crisisnoodopvang voor nieuwkomers in Nederland die vastliepen in Ter Apel. Bewoners van omliggende gemeenten hebben zich onder andere ingezet voor dagbesteding, en de inzameling van bijvoorbeeld speelgoed. Veel andere omwonenden zijn niet betrokken geweest bij de opvang, maar vinden het wel uiterst pijnlijk dat mensen zo dichtbij onder zulke moeilijke omstandigheden moeten leven: met heel weinig privacy en zonder enige duidelijkheid over de toekomst.

Inmiddels worden de bewoners een voor een naar andere locaties overgebracht tot de tent per 1 juli definitief sluit. Judith Naeff, Nina de Graaf en Miranda Prins uit Edam willen graag nog een warm gebaar maken. Daarmee kunnen omwonenden alsnog hun betrokkenheid tonen. Bij navraag blijkt er grote behoefte te zijn aan badslippers voor volwassenen, en vooral in de maten 40-45. Die kunnen bewoners deze zomer goed gebruiken op hun nieuwe tijdelijke locatie. Er is een inzamelingsactie gestart op: https://tinyurl.com/slipperactie of via onderstaande QR-code. Met de opbrengst worden tegen een lage prijs nieuwe slippers ingekocht.

Heeft u nog een stel liggen dat er goed en netjes uitziet? U vindt verzamelpunten in de PX in Volendam en de Singel in Edam. |Doorsturen

