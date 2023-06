Opening Italiaans restaurant ‘Da Noi’ in de Zeestraat

Een authentiek stukje Italië in het hart van Volendam

Na een verbouwing van zo’n drie maanden kan restaurant Da Noi eindelijk haar deuren openen. De nieuwe eigenaren van het pand in de Zeestraat, waar voorheen restaurant ‘Dolce Vita’ gevestigd was, zetten zich in om een authentieke Italiaanse ervaring aan de man te brengen. De recepten, ingrediënten en zélfs het personeel: Dit alles is uit Italië afkomstig.

Eigenaren Cristian (links) en Salvatore (rechts) in hun nieuwe zaak.

‘Echt’ Italiaans

Pizza, pasta, wijn, koffie, ijs; Italië heeft veel te bieden qua gastronomie. Voor restauranteigenaren Cristian en Salvatore is de authenticiteit van groot belang bij het maken en serveren van deze producten. De twee Sicilianen, die al zo’n tien jaar in Nederland wonen, openden in 2019 hun eerste zaak in Hoorn. ,,Wij focusten ons eerst alleen op lunch, maar na veel positieve reacties besloten wij uit te breiden” vertelt Cristian. ,,Bij ons restaurant aan het Kerkplein wilden wij alles zo traditioneel mogelijk houden. Wij werken uitsluitend met Italiaanse ingrediënten en producten, zoals het deeg voor onze pasta en veel exclusieve wijnen. Ons team van zo’n tien man bestaat ook uit alleen Italianen.” Deze insteek bleek zijn vruchten af te werpen. Een lovende recensie, waar het restaurant met een 8,8 bekroond werd, zorgde voor een flinke toename in het aantal bezoekers. Twee weken later gooide de eerste lockdown echter roet in het eten.

"Wij werken uitsluitend met Italiaanse ingrediënten en producten"

Nieuwe zaak

Na de pandemie ging het weer goed bij Da Noi. Cristian en Salvatore wilden zelfs gaan uitbreiden met een tweede restaurant. Al snel kwamen zij in contact met Kemo, de eigenaar van ‘Dolce Vita’ in de Zeestraat in Volendam. Kemo heeft 25 jaar lang met veel plezier zijn restaurant gerund. Hij vond echter dat het tijd werd om het stokje over te dragen aan een jongere generatie. Cristian: ,,Kemo wilde dat de overname goed zo verlopen. Onze samenwerking met hem was erg fijn. Hij heeft ons enorm geholpen, onder andere met de verbouwing.”

"De authenticiteit is prioriteit nummer één voor ons"

Cristian en Salvatore willen zich vooral richten tot de lokale bevolking, en niet op de grote groepen toeristen die naar Volendam komen. ,,Het is voor ons belangrijk dat alles zo perfect en traditioneel mogelijk is” zegt Cristian. ,,De authenticiteit is prioriteit nummer één voor ons. We willen onze gasten echt laten voelen alsof ze op vakantie zijn in Italië.” Deze gedachte past goed bij de naam Da Noi, wat ‘van ons’ betekent. Een passende naam, voor deze nieuwe culturele aanwinst in Volendam.

Binnenkort geopend!

Naar verwachting opent Da Noi deze week haar deuren. Ook zo benieuwd naar de verschillende gerechten? Cristian en Salvatore raden de ‘Pappardelle met Ossenhaaspuntjes en Truffel’ aan! Check ook onze site: www.danoivolendam.nl