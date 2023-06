Opening ‘de Broederij’ aan de Julianaweg

Een broedplaats voor lokale kunst

Afgelopen zaterdag vond de opening van ‘de Broederij’ plaats in de voormalige turnhal van St. Mauritius. De Broederij is een plek waar een aantal kunstenaars uit de regio tijdelijk wonen, werken en zich op artistiek gebied kunnen ontwikkelen. In de nabije toekomst zullen hier exposities, workshops en andere culturele evenement georganiseerd worden. Bij de opening waren de uiteenlopende werken van de kunstenaars te bewonderen, en kon men actief deelnemen aan verschillende workshops.

Door: Jos de Boer

Opening

De officiële opening van de Broederij door wethouder Vincent Tuijp vond plaats om elf uur. Na een kort woordje door Bianca Vos begon de wethouder aan zijn toespraak, waar hij in zijn eigen woorden ‘lang op had zitten broeden’. Wethouder Tuijp vertelde hoe uniek en positief deze plaats is voor Edam-Volendam. Het belang van de Broederij als plek voor creatieve ontplooiing binnen onze gemeente werd ook benoemd. De wethouder voltooide de ceremonie door een eerste schildering te maken op een van de muren in de oude turnzaal. Aansluitend werd er nog een nummer gespeeld door singer-songwriter Jacob D. Edward.

Er waren werken van zeven verschillende kunstenaars te bezichtigen in de twee ruimtes van de voormalige sporthal. Ook konden bezoekers schilderen, borduren en lino’s snijden. Uiteraard kon men de aanwezige kunstenaars vragen naar hun werken, technieken en visie. Dit alles zorgde voor een goede en relaxte sfeer.

Tijdelijke locatie

Cultuurcoördinator Frank Bond is blij dat de Broederij eindelijk in gebruik genomen is. ,,Tijdens het cultuurpanel in februari 2022 werd de behoefte voor een culturele broedplaats aangekaart. De gemeente reageerde hier enthousiast op” vertelt Bond. ,,Reacties van kunstenaars en andere benaderde partijen waren ook zeer positief. Rond oktober werd het bekend dat de voormalige turnhal van St. Mauritius, het Maria Goretti-gebouw en de oude locatie van kinderdagverblijf Bambi gesloopt zouden gaan worden. De gebouwen, die nog een tijdje leeg zouden staan, werden bestempeld als locatie voor de broedplaats. Wij zijn gaan samenwerken met Livable, een bedrijf dat zich specialiseert in leegstaand vastgoed, om te inventariseren wat er benodigd was voor de tijdelijke verhuur van een aantal ruimtes. Ook werd er een budget voor de realisatie van de Broederij samengesteld. Rond april dit jaar begonnen wij met het opruimen en ombouwen van de ruimtes. Uiteindelijk zijn er zeven kunstenaars die een werkruimte hebben in de Broederij. Vier van deze kunstenaars uit onze gemeente wonen er zelfs tijdelijk. Naar verwachting kunnen zij hier tot december blijven.” Volgens de planning begint dan de sloop van de oude gebouwen en de realisatie van nieuwe woningen op het terrein. Ondertussen is de organisatie van de Broederij actief op zoek naar een nieuwe locatie, om tegen die tijd in gebruik te kunnen nemen.

Voorbeeldfunctie

De Broederij is een ideale uitkomst voor de verschillende wensen van de betrokkenen. Wethouder Tuijp: ,,Dit project laat zien hoe leegstaande gebouwen alsnog in gebruik genomen kunnen worden. De combinatie van de juiste personen achter de schermen en het mooie initiatief hebben ervoor gezorgd dat de ruimtes nu goed benut worden. De kraakgevoeligheid van de panden is tevens ook verminderd nu. Voor zowel de gemeente als de kunstenaars en andere belanghebbenden is dit een echte win-win situatie. Daarnaast zullen de culturele en educatieve activiteiten in de Broederij een aanwinst voor onze gemeente zijn.”

Dit educatieve uitgangspunt is voor Frank Bond ook van groot belang. Bond: ,,Het is belangrijk dat kunst en cultuur toegankelijk gemaakt worden voor de jeugd. Door nauw samen te werken met scholen in de regio hopen wij hieraan bij te kunnen dragen. Door workshops met schoolklassen te organiseren willen wij kinderen laten zien dat het leuk en ‘oké’ is om jezelf op een creatieve manier te uiten. De kunstenaars van de Broederij hebben hierbij een voorbeeldfunctie. Naast workshops willen wij ook exposities organiseren voor een breder publiek. Hopelijk kunnen wij veel mensen inspireren met de kunst die op deze fantastische plek gemaakt gaat worden.”