Een digitaal feest organiseren? Dit zijn de opties

Het einde van het jaar is inzicht, maar heel feestelijk is het momenteel niet. We weten allemaal dat met corona er geen fysieke feestjes georganiseerd mogen worden. Hoe sluit je dan alsnog het jaar goed af met je collega’s of vrienden? Een kerst- of nieuwjaarsborrel zit er jammer genoeg niet in dit jaar. De oplossing die je zeker vaker hebt gehoord: organiseer het feestje digitaal! Natuurlijk is dit hoogstwaarschijnlijk minder leuk dan als wanneer je echt bij elkaar bent, maar maakt er het beste van. In dit artikel heb ik een aantal digitale feest opties voor je op een rijtje gezet.

Digitaal themafeest

Een themafeest organiseren is altijd een goed idee en daarom ook digitaal. Bij het organiseren is het ten eerste belangrijk te kiezen wat voor thema aansluit bij de periode. Wil je nog een feest organiseren voor de kerst? Dan kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om een pakket samen te stellen met goedkope versiering en een mooie kerstmuts die je in een kerstsfeer brengen. Vervolgens voeg je ook een aantal lekkere hapjes en drankjes toe aan het pakket. Het pakket verstuur je naar je collega’s of vrienden en op de dag van het digitale feest kan iedereen het uitpakken. Een leuk digitaal themafeest gegarandeerd! Ben je met een grote groep? Zorg er dan voor dat je misschien kleinere groepjes maakt die soms veranderen. Hierdoor ontstaat er een betere sfeer en kan iedereen gezellig mee praten.

Digitale escape room

Tijdens het organiseren van een digitaal feest is het een goed idee om interactie te creëren. Er zijn meerdere spelletjes die je met elkaar kan spelen, maar een escape room is wel een van de leukste. Je kent de escape room vast en zeker, maar ook al digitaal? Bij een digitale escape room speel je het spel natuurlijk op afstand. Ideaal voor in de wereld waarin we momenteel leven. Je speelt het spel vaak zoals je het kent, maar dan vanuit je laptop of computer. Door middel van een live videoverbinding kan je met elkaar communiceren om de mysteries en puzzels op te lossen. Ook een goed idee als je de teambuilding wilt versterken met bijvoorbeeld je collega’s.

Digitale pubquiz

De fysieke pubquiz in een digitaal jasje. Heel makkelijk om te organiseren en tegelijkertijd ook leuk. Je maakt een diverse lijst met vragen en weetjes om de sfeer op gang te brengen. Naast de algemene vragen is het ook een goed idee als je vragen bedenkt die alleen je vrienden of collega’s kunnen beantwoorden. Zo kun je mooie of grappige herinneringen naar boven halen. De vragen verwerk je vervolgens met Kahoot en je kunt aan de slag met de digitale pubquiz. Tijdens de quiz is het natuurlijk ook als iedereen een lekker drankje en hapje heeft. Creëer daarom een leuk pakket die bij iedereen van te voren thuis wordt bezorgd.

Weet jij al wanneer je het digitale feestje gaat organiseren? Ik hoop je met behulp van dit artikel genoeg inspiratie te hebben gegeven. Een gezellig en leuk feestje op afstand. Alvast veel succes met het organiseren.