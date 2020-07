Partner content

Een modulaire traplift als oplossing voor vrijwel iedere trap

Met de komst van de modulaire traplift is het mogelijk om voor vrijwel iedere trapsituatie een passende oplossing te realiseren. De Modul-Air, van Koninklijke Otolift Trapliften, wordt opgebouwd uit losse raildelen, waardoor deze gemakkelijk aan te passen is voor toepassing op uiteenlopende trapsoorten. Niet alleen duurzaamheid en herbruikbaarheid, maar ook efficiëntie heeft een grote rol gespeeld bij het ontwerpproces.

Voorheen werden trapliften nog volledig op maat gemaakt, maar dat is met de komst van vooraf geproduceerde raildelen, die eventueel gecombineerd kunnen worden met op maat gemaakte stukken, niet meer nodig. Een traplift blijft weliswaar maatwerk, maar de definitie van dit woord is door Koninklijke Otolift Trapliften treffend veranderd. Standaardisatie en robotisering in de eigen fabriek hebben er daarnaast toe geleid dat de Modul-Air zelfs al binnen 48 uur geleverd kan worden. Ook in het buitenland is deze revolutionaire traplift in trek: er wordt inmiddels al naar meer dan veertig landen geëxporteerd.

100 procent herbruikbaar

Een bijkomend voordeel van de modulaire opbouw is dat de traplift volledig herbruikbaar is. Ingenomen raildelen en stoelen van overbodig geworden trapliften worden allereerst volledig geïnspecteerd, waarna zij grondig schoongemaakt en gereconditioneerd worden. Voor de raildelen geldt dat zij, na ontdaan te zijn van de huidige coating, voorzien worden van een nieuwe poedercoating. De stoel wordt, afhankelijk van de door de klant bestelde uitvoering, afgeleverd met nieuwe bekleding. Zo ontvangt de klant altijd een tweedehands traplift die zo goed als nieuw is. De impact van de herbruikbaarheid is groot: trapliften voor gebogen trappen zijn goed voor zo’n 85 procent van de trapliftenmarkt.

Andere modellen

Om hergebruik zoveel mogelijk toe te kunnen passen, worden de trapliften, waar mogelijk, gemaakt van duurzame en slijtvaste materialen. Het gebruik van kunststoffen wordt daarom tot een minimum beperkt. Dat geldt overigens ook voor de andere trapliften. Zo bestaat de Otolift Two – een trapliftenmodel met twee buizen – voor 85 procent uit herbruikbare onderdelen en is de Otolift Line – uitsluitend geschikt voor rechte trappen – zelfs helemaal herbruikbaar. Niet-herbruikbare onderdelen worden gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk afgevoerd.

Duurzaamheid

Duurzaamheid an sich is dan ook geen nieuw onderwerp voor Otolift Trapliften; het wordt al meer dan 25 jaar betrokken in de besluitvorming binnen het bedrijf. Een ander belangrijk besluit inzake de verduurzaming is bijvoorbeeld de introductie van een nieuw type accu, die een vijf keer zo lange levensduur heeft en tegelijkertijd zorgt voor een verdere afname in het stroomverbruik van de traplift. Zo is de Modul-Air ook tijdens het gebruik zeer duurzaam. Je kunt de prijzen voor een traplift hier bekijken.