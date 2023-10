Algemeen

Onze redactie aan het woord Een nieuwe NIVO-website Wekelijks delen verschillende NIVO redacteurs een persoonlijke boodschap. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. René deelt deze week een huishoudelijke mededeling. Op onze redactie ontvangen we regelmatig mailtjes, telefoontjes en bezoekjes van trouwe NIVO-lezers die problemen ondervinden bij het gebruik van de digitale NIVO. Dat is enerzijds geen goed teken, anderzijds ook weer wel omdat het aantoont dat ook de digitale NIVO in trek is. Onze abonnees hebben recht op toegang tot het uitgebreide NIVO-archief, daarom wordt er achter de schermen hard gewerkt aan verbetering. Ons doel is om onze gewaardeerde lezers zo snel mogelijk weer volledige toegang te bieden tot onze schat aan informatie. Momenteel wordt door het team van QStylez de laatste hand gelegd aan de nieuwe NIVO-website. De lancering van de nieuwe website zal gepaard gaan met een aantal veranderingen: 1. De NIVO-website krijgt een compleet nieuwe uitstraling en functionaliteit, met alle denkbare digitale functies geïntegreerd zodat we toekomstbestendig zijn.

2. De NIVO-app komt te vervallen.

3. Het NIVO-archief zal de standaard worden voor het lezen van de digitale krant.

4. De NIVO TV blijft gezellig draaien met nieuws, leuke video’s, foto’s en lekkere muziek, te bekijken op Ziggo-kanaal 35.

5. Abonnees zullen wekelijks een nieuwsbrief ontvangen met toegang tot het archief, inclusief de meeste recente NIVO-editie.

6. De vertrouwde papieren krant blijft elke woensdag bij onze abonnees op de mat vallen. Wil je de NIVO digitaal lezen? Stuur dan je N.A.W. gegevens naar rene@nieuw-volendam.nl zodat we je kunnen toevoegen aan onze mailinglijst. Je ontvangt dan iedere woensdag een mail met daarin een digitale NIVO.

Tot slot willen we onze excuses aanbieden voor eventuele ongemakken die je hebt ervaren bij het gebruik van onze digitale diensten. We hopen dat jullie nog even geduld kunnen opbrengen, want de nieuwe website belooft het wachten meer dan waard te zijn. Namens ons hele team wens ik jullie weer veel leesplezier met deze nieuwe editie. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.