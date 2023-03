Een onvergetelijke aftrap van de Stop Making Sense tour

Een uitverkochte zaal, een publiek bestaande uit verschillende generaties en een geweldige performance. Afgelopen zaterdag was het groot feest tijdens de Talking Heads tribute show van BLANKO en Blue Velvet. De show is een vertolking van een van de bekendste concertfilm ooit - geregisseerd door de regisseur van onder meer 'Silence of The Lambs' en 'Philadelphia'.

Samen met tien medemuzikanten voerde BLANKO een fantastische versie uit van deze verfilming. Met alle bijbehorende props, kleding en dansmoves was het een ongekend spektakel en moeilijk te onderscheiden van het origineel.

Deze show voerde Blue Velvet voor het eerst uit in 2007 in De Jozef en daarna nog een keer in 2021. Ter ere van het dertigjarig bestaan van de concertfilm, was het dit jaar tijd om met deze show het land in te trekken. Jan de Witte was enorm blij met de sfeer en de opkomst: ,,Het was geweldig. We hebben enorm genoten van een bomvolle zaal met enthousiaste mensen!'' Jong en oud had het enorm naar hun zin en iedereen ging helemaal los op de muziek. Het was lastig om stil te blijven staan wanneer je de extase van de band zag. Net als David Byrne was het aan Jan de taak om de hele avond over het podium te rennen, springen en compleet uit je dak te gaan in een volledig uitgerust pak gevuld met kussens, en dat in minstens 30 graden. Het was meer dan klasse en een gemis voor wie er niet bij kon zijn.

Gelukkig voor de muzikanten mogen ze deze show nog tien keer spelen in verschillende regio's van het land. Voor de Volendammers die het nog niet gezien hebben is het mogelijk om de show nog zittend bij te wonen in de Purmaryn of als afsluiter van de tour bij een staande show in het Hoorn Park Theater.