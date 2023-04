Een postbode, een boer en een kermisganger

Vorige week vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de gemeentelijke fotowedstrijd weer plaats. Fotografen uit alle uithoeken van Edam-Volendam en Zeevang konden foto’s inzenden waarop zij de gemeente in beeld brachten.

Door: Chris Bond

Het thema dit jaar was ‘lekker bezig’, en daarom zagen we een hoop verschillende mensen in de beelden voorbijkomen. Onder meer een postbode op de fiets met een kar vol brieven, jongeren met een opblaasbootje in de sloot en de winnende foto van Christy Rijser, waarin een boer zijn schapen scheert. Buiten de oude vertrouwde inzenders om waren er ditmaal ook inzendingen van leerlingen van het Don Bosco College en de Triade. ,,Het is fantastisch om te zien dat ook deze jongeren meedoen”, zei burgemeester Sievers tijdens de uitreiking. „We zijn blij dat we belangstelling hebben van de scholen, de jeugd kijkt toch anders. Dat levert een bredere variatie foto’s op die onze gemeente rijk is.”

De jury - bestaande uit Helen Navajas, Yvonne Jonkman en Harry Schuitemaker - had zich grondig verdiept in de ingezonden foto’s. Alle momentopnames werden veelzijdig besproken tijdens de beoordeling. Hoewel er minder inzendingen waren dan voorgaande jaren, zullen de foto’s tijdens het komende jaar evenzeer worden getoond op de sociale media, de website, in folders en natuurlijk op de omslag van de gemeentegids.