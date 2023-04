Algemeen

Een prachtig Hollands plaatje Uit het niets lag er achter de Kathammer molen in Katwoude opeens een prachtig tulpenveld. Het Hollandse sfeerbeeld is een trekpleister voor zowel toeristen als de lokale bevolking. Iedereen die passeert neemt een momentje om het natuurspektakel te aanschouwen. Ondanks de aantrekkingskracht van de bloemenzee krijgt de ondernemer achter het initiatief niet waar hij op hoopte. De ondernemer uit Venhuizen was van plan toeristen te laten betalen om een bosje tulpen te plukken, maar uit angst voor nog meer overlast van toerisme in Volendam heeft de gemeente Waterland hier een stokje voor gestoken. Toch geeft de initiator zijn droom niet op. Hij hoopt volgend jaar wel toestemming te krijgen om toeristen in zijn tulpenveld te mogen ontvangen. Tot die tijd kunnen zowel de lokale bevolking als toeristen genieten van een prachtig plaatje. |Doorsturen

