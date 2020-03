Partner content

Een strakke buik voor de zomer; dit helpt!

De zomer komt er weer aan en dat betekent dat er weer een hoop mensen flink aan het trainen zijn om een strakke buik te krijgen. Er zijn een aantal dingen erg belangrijk als je dit voor elkaar wilt krijgen. Twee van de belangrijkste dingen zijn discipline en consistentie. Je kunt wel heel de week sporten en op je voeding letten, maar wanneer je in het weekend helemaal los gaat, zul je alsnog weinig bereiken. Maar wanneer je consistent en gedisciplineerd bent en onderstaande tips toepast, zul je binnen de kortste keren een strakke buik hebben. Lees dus snel verder en ga naar de sportschool!

Verschillende buikspieroefeningen

Als je een strakke en gespierde buik wilt krijgen, zul je natuurlijk buikspieren moeten doen. De opties voor deze oefeningen zijn eindeloos. Je kunt op de grond al een hele hoop oefeningen doen maar bij alle Basic-Fit sportscholen zijn er ook allerlei apparaten te vinden om te trainen. Je zult vooral veel variatie toe moeten voegen aan je oefeningen zodat je je buikspieren op alle manieren traint en je gehele core aanspreekt. Dan zul je het meeste resultaat behalen. Om je te helpen hebben we een rijtje met verschillende oefeningen op een rij gezet.

- Crunches

- Leg raises

- Sit-ups

- Planking

- Superman

Deze oefeningen kun je het beste combineren met andere apparaten. Daarnaast kun je afwisselen door deze oefeningen ook zijwaarts te doen. Hierdoor train je ook de zijkant van je buikspieren.



Doe genoeg cardio

Met alleen buikspieroefeningen kom je er niet. Vet verbrandt namelijk geleidelijk van je lichaam naarmate je afvalt. Het is dus niet zo dat je door buikspieroefeningen alleen het vet verliest rondom je buik. Je zult buikspieroefeningen moeten afwisselen met cardio en krachttraining als je een afgetraind lichaam wilt krijgen. Met cardio verbrand je namelijk meer calorieën dan met een paar buikspieroefeningen. Je kunt ook een HIIT training doen met een hoop buikspier oefeningen. Dan doe je niet alleen cardio maar train je ook je buik.



Voeding is het belangrijkst

Zoals je misschien wel kunt voorstellen is voeding het belangrijkst. Zoals mensen uit de fitnesswereld wel eens zeggen: ‘abs are made in the kitchen’. Wanneer je een dikke vetlaag hebt zul je namelijk nooit je buikspieren zien. Combineer sporten dus met gezonde voeding om zo snel mogelijk resultaat te behalen. Als je het echt goed aan wilt pakken kun je ook je calorieën bijhouden in een app.