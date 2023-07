Een zwerm bijen in een pruimenboom

In een tuin op het complex van tuindersvereniging Tuinvreugde Volendam hing afgelopen week een zwerm aan de stam van een pruimenboom. Onze lokale bijenexperts werden direct ingeschakeld om bij te springen en waren snel ter plekke. Imker Klaas Koning had eerder al een deel van het volk opgevangen en hoopte dat de rest vanzelf zou volgen, dit gebeurde dan ook in grote getalen.

In de maanden mei, juni en incidenteel in juli vermeerderen bijenvolken zich. Zij doen dit als een zogenaamde zwerm. In de bijenkast is een nieuwe koningin geboren en een flink deel van het volk, gemiddeld 25.000 bijen, gaat er vandoor met de oude koningin in hun midden. Ze gaan op zoek naar een nieuw onderkomen. Voordat ze een nieuw onderkomen hebben gevonden, maakt de zwerm vaak een tussenstop. Ze vormen dan een tros aan een boomtak, een hekje of een dakrand. Daar blijven ze een paar uur tot soms een paar dagen hangen. In de tussentijd gaan de verkenners onder de bijen op zoek naar een nieuw huis. Hoewel een bijenzwerm er dreigend uit kan zien, is het op zich niet gevaarlijk. Bijen zijn er niet op uit om te steken. Wel kan het bedreigend voor ze voelen als mensen te dichtbij komen. Ze zijn op doorreis en willen hun koningin goed beschermen. Dat lukte in dit geval echter niet. Bijen die al wat langer onderweg zijn, beginnen wellicht wat honger te krijgen, daarom plaatste tuinder Anja Veerman-Nuijens tijdelijk een drie-raamskastje met een voerbak vol suikerwater tegen de boom. Daar kwam een deel op af, maar omdat de koningin ontbrak, bleef de rest lekker op de boom zitten. Klaas Koning heeft daarna heldhaftig het kastje met koningin en het eerste gevangen deel van de zwerm bij de pruimenboom gezet. Het duurde niet lang voordat de bijen van de boom het kastje binnenkropen. Klaas heeft vervolgens het bijenvolk vanuit het kleine kastje overgezet in een bijenkast van Ronald de Rond, de imker van tuin 235.

Open dag zondag 16 juli

Zondag 16 juli is de jaarlijkse open dag, een mooie gelegenheid om de bijentuin ook in het "echt" te zien.

Loop eens langs gerust langs bij tuin 236 om iets meer over bijen te leren. De tuin wordt beheerd door Anja Veerman-Nuijens, zij kan er veel over vertellen. Ook Klaas Koning, al veertig jaar imker op Tuinvreugde, kan heel veel over bijen vertellen en laten zien, Klaas is te vinden bij tuin 112-113.

Klaas Koning voorziet het gestrande bijenvolk van een nieuw onderkomen.

Anja Veerman-Nuijens voorziet met haar kastje de hongerige verstrooide honingbijen van suikerwater.