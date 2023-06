Smit College zet kennis om in gouden handen - wie durft?

“Eens je bij Smit werkt, is de kans groot dat je er niet meer weg wilt”

Wie twee rechterhanden heeft en graag een vak wil leren, is meer dan welkom bij Smit Elektrotechniek. Om mensen intern op te leiden is in 2021 Smit College opgericht, een in-house opleiding elektrotechniek op mbo-niveau. Daarmee biedt Smit Elektrotechniek middelbare schoolverlaters volop kansen voor een toekomst in elektrotechniek, met 100% baangarantie. Maar zij moedigen vooral ook zij-instromers aan een prachtig vak te leren terwijl je een goede boterham verdient.

De vrijdagmiddagborrel bij Smit Elektrotechniek.

Smit College is een samenwerking tussen Smit Elektrotechniek en het Regio College waarbij je leert terwijl je werkt (Beroeps Opleidende Leerweg). Op zaterdagochtend is er les, doordeweeks wordt er geld verdiend.

"Een kok vond de hectiek van de horeca welletjes, zegde zijn baan op en besloot zich bij Smit Elektrotechniek om te scholen"

,,Samen met het Regio College leiden wij onze mensen intern op. We bieden opleidingsniveaus aan op mbo 2 en mbo 3. Binnenkort voegen we daar mbo 4 aan toe voor medewerkers die bijvoorbeeld als werkvoorbereider of calculator aan de slag willen”, legt Hilda Kluessien uit. Als toegewijd HR-adviseur is ze vastberaden om jongeren én volwassenen te enthousiasmeren voor een baan in de elektrotechniek.

Hilda benadrukt graag dat een baankeuze die je eerder maakte, niet de rest van je carrière hoeft te bepalen. ,,Mensen die ooit kozen voor een kantoorbaan, ontdekken soms later dat ze eigenlijk veel liever met de handen werken. Zij vinden bij ons de mogelijkheid zich op een zeer laagdrempelige manier te laten omscholen.” Jan Plat (teamleider werkvoorbereiding) geeft mooie voorbeelden van zij-instromers; ,,Een kok vond de hectiek van de horeca welletjes, zegde zijn baan op en besloot zich bij Smit Elektrotechniek om te scholen. Hij werkt nu als projectleider en is daar super gelukkig mee. Een andere collega volgde eerder een hbo-studie Veiligheidskunde. Die studie voldeed niet aan zijn verwachtingen, hij ging op zoek naar iets anders. Met nul kennis van elektrotechniek maar wel met hbo-denkniveau, kwam de jongeman bij ons in dienst. We hebben hem on the job opgeleid tot elektrotechnicus.”

Grote kans dat je niet meer weg wil

Bij Smit Elektrotechniek kun je niet alleen goed geld verdienen, je kunt er ook tot je 67e blijven groeien en leren. En eens je er werkt, is de kans groot dat je er niet meer weg wil. Het is een prachtig familiebedrijf met een rijke geschiedenis, gespecialiseerd in diverse elektrotechnische expertises. ,,Tijdens feestjes, borrels en andere gezellige evenementen zijn mooie vriendschappen ontstaan. Onze monteurs spreken ook buiten werktijd met elkaar af. Dat zegt wel iets over de sfeer hier. Die is goed, we doen het ook echt samen. De organisatiestructuur is dan ook plat en toegankelijk. Smit Elektrotechniek is een goede werkgever, die mening delen we hier allemaal”, zegt Frank Koning (teamleider verduurzaming en utiliteit).

Binnen vakgebieden als industrie, utiliteit, infrastructuur en woningbouw werkt het team aan alarminstallaties, toegangscontrole, brandmeldsystemen, domotica, datanetwerken, duurzame energie, telefonie, camerasystemen en intercoms. ,,De doorstroommogelijkheden zijn eindeloos, zowel verticaal als horizontaal. Er is ruimte voor elke ambitie, elk type persoon en elke wens. Uiteraard ook voor vrouwen. Maar als je de functie van service- en onderhoudsmonteur prefereert tot aan je pensioen, dan is dat wat ons betreft ook helemaal prima”, vindt Johan Tuijp, teamleider Woningbouw en projectcoördinator.

Hilda voegt ten slotte toe: ,,Het mooiste aan ons vak is dat je met techniek iets tastbaars en blijvends creëert. Het is buitengewoon interessant. En met de huidige ontwikkelingen op het gebied van robotisering en digitalisering wordt niet alleen de kans op werk gegarandeerd, maar is er ook altijd de mogelijkheid om je blijvend verder te ontplooien binnen jouw vakgebied. Je kunt er echt alle kanten mee op.”

Dit zegt een leerling van Smit College

,,Vier en een half jaar geleden ben ik bij Smit Elektrotechniek begonnen. Tijdens mijn eerste jaar hier volgde ik nog externe lessen. Twee avonden per week naar school in Heerhugowaard of Zaandam, dat heeft toch een flinke impact op je leven. Ik was dus hartstikke blij dat Smit een eigen college oprichtte. Sindsdien kan ik het op de fiets af en hebben we les op zaterdagochtend. Nog één jaar en ik heb niveau 3 op zak. Het leuke is dat je klasgenoten ook je collega’s zijn. Met elkaar zijn we met dezelfde opdrachten bezig, dat geeft echt een groepsgevoel.”

Docent Adem Kaya voor de klas in de kantine van Smit Elektrotechniek op zaterdagochtend.