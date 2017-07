Eerste Katwouder Oldtimer Tourrit met 30 trekkers

Afgelopen zondag werd voor de eerste keer de Katwouder Oldtimer Tourrit gehouden. De organisatie was in handen van Kees Huiberts en Keesjan Roos. Er hadden zich 30 eigenaars van oude trek-kers aangemeld en 41 personen reden op de oldtimers mee.

Het verzamelpunt was op het terrein van Kees Huiberts B.V. aan de Hoogedijk. Hier werd koffie geserveerd. Mooie oude trekkers, in alle soorten en maten, kon men op het terrein bewonderen.

Om klokslag 10.30 uur was het vertrek. Via de Hoogedijk werd naar Volendam gereden en bij de rotonde Amvo, ging het richting Edam. Daarna door de Zeevang, Purmerend, Ilpendam, Holysloot, Uitdam, Zuiderwoude, Monnickendam en weer terug naar Katwoude.