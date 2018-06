Eerste kermis van onze gemeente in Middelie

Afgelopen vrijdag ging de eerste kermis in onze gemeente van start, namelijk bij het Wapen van Middelie in Middelie. Door de Vereniging Volksvermaak Middelie, was als opening van het kermisweekend vrijdagmiddag een kermisoptocht georganiseerd. Kinderen en hun ouders fietsten vanaf de Kernweg naar het Wapen van Middelie. Daar kregen de jongens en meisjes een kaartje van de zweefmolen aangereikt en een traktatie. Verder stonden er op het grasveld voor het dorpshuis enkele speelattributen opgesteld, waaronder een grote opblaasbare stormbaan.

Hiermee konden de kinderen zich naar hartenlust uitleven. Met stralend weer ging vrijdag om 14.30 uur de kermisoptocht van start. ’s Avonds was er in het Wapen van Middelie een themafeest vanaf 20.30 uur met als thema: “Wat je vroeger later wilde worden”.