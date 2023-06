Algemeen

Eerste publieke schaaktafel in Volendam feestelijk in gebruik genomen Om klokslag 12 uur op Volendammerdag opende wethouder Vincent Tuijp in een feestelijke stemming de eerste schaaktafel van Volendam. Het prachtige model van beton heeft een vaste plaats gekregen op het terras voor de PX. In zijn toespraak prees Tuijp initiatiefneemster Nazia Bootsman. Nazia is één van de bevlogen ouders van wie de kinderen lid zijn van het jeugdschaken in CBW/PX. In een prettige samenwerking tussen de gemeente, de schaakclub, het Lokaal Sportakkoord, CBW/PX en de leverancier lukte het om het project in korte tijd te regelen. Een van de grote talenten van de schaakclub is de achtjarige jeugdkampioen Liam Doevendans. Hij werd recent eerste van Noord-Holland van 132 schakers tot tien jaar. Als officiële ingebruikname werd er een partij gespeeld tussen Vincent Tuijp en Liam. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.