Eerste trainingsdag judo in de Sportcampus een groot succes

Dubbel feest voor Budocentrum Fun & Fit op 15 januari. Er mocht eindelijk weer getraind worden, maar waar vooral naar uitgekeken werd, was dat de eerste training plaatsvond in de Yorokobi Dojo in de nieuwe ETB Sombroek Sportcampus.

Volendam is een échte, prachtige dojo rijker. ‘Yorokobi’ is Japans voor ‘plezier’. Een goed gekozen naam, want het plezier spatte er bij de kleine en grote judoka’s vanaf. De ouders die de kleinsten begeleidden zagen vanaf de tribune hoeveel plezier de kids hadden.

De mensen van Budocentrum Fun & Fit benadrukken hoe dankbaar ze de sponsoren zijn. Als blikvanger werd gewezen naar de gigantische gong, die tijdens de lessen al gelijk zijn meerwaarde liet blijken. De trainers hoeven nu niet meer over de enthousiaste kinderstemmen heen te roepen.