EK-teambrons voor Sanna Veerman

Turnster Sanna Veerman heeft tijdens de Europese Kampioenschappen in het Turkse Antalya een bronzen medaille gehaald tijdens de teamwedstrijd. Individueel miste zij de finale op haar favoriete onderdeel: brug.

Door: Eddy Veerman

Oranje, met Naomi Visser, Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Vera van Pol en Sanna Veerman, werd in Turkije derde achter Groot-Brittannië en Italië en verzekerde zich als team voor een WK-ticket. ,,Van tevoren zei men ‘jullie kunnen wel een medaille halen’, maar zelf wil je voorafgaand niet meegaan in het scheppen van verwachtingen. We wisten dat we kans maakten”, zegt Sanna, die gezien haar plaats in de individuele WK-finale van oktober vorig jaar, op het EK uiteraard ook hoopte op een plek in de finale. ,,Dat het niet lukte, was een teleurstelling. Ik maakte een timingsfout. Je moet een bijna perfecte oefening draaien om de finale te halen. De scheidslijn tussen wel en niet de finale halen, is dan heel dun. Maar je kunt niet gaan zitten balen op zo’n toernooi, want het gaat door. Mijn cijfer op brug telde wel mee in de teamwedstrijd en dat gold ook voor het onderdeel sprong. Bijdragen aan een bronzen medaille op twee van de drie toestellen, dat is wel mooi.”

,,En tuurlijk, als je dan de brugfinale zit te kijken, dan denk je: ik had daar willen staan. Balen, maar dat gaat zo.” Veerman behaalde in de aanloop naar het EK tijdens World Cups in Bakoe en Stüttgart medailles. ,,Ik heb een goed begin van het jaar. Naar het EK toe liep ik wel wat pijntjes op, waardoor ik in Turkije op vloer en sprong iets gemakkelijkere oefeningen deed. Nu gebruik ik de tijd om het te laten herstellen, zodat ik richting de WK-kwalificatie in topvorm kan zijn.” Het Wereldkampioenschap is in september. ,,Ik moet verstandig met het lichaam omgaan richting dat WK, want daarna zijn de Olympische Spelen ook al snel. Om daar te komen, moeten we als team op het WK bij de eerste twaalf eindigen.”