Emporio Black Label en Rijvo slaan handen ineen

Gezamenlijk streven naar complete beleving voor klanten VOLENDAM/PURMEREND – Twee rasechte ondernemers slaan de handen ineen omdat ze elkaar vinden in een gezamenlijk streven. Wanneer mensen een passie of filosofie delen en hun onderscheidend vermogen combineren, zijn ze gezamenlijk tot veel in staat. Vooral wanneer het streven is afgestemd op een behoefte vanuit de doelgroep.

Mariska Butter en Gerard Groot in een stijlvolle setting

De gedrevenheid straalt van Gerard Groot af als hij over de nieuwe ontwikkelingen vertelt. De directeur van vloer- en wandspecialist Rijvo heeft in zijn plannen richting 2020 een groots inspiratiecentrum voor ogen op het gebied van wonen, bouwen, interieur en lifestyle. Er gebeurt veel bij Rijvo.

Van compleet in tegels

naar complete beleving

Gerard Groot begint zijn verhaal “Als oorspronkelijke tegelhandel hebben wij de laatste jaren gemerkt dat de wensen van onze klanten steeds meer veranderen. Werden de wanden van een badkamer vroeger vrijwel altijd betegeld, tegenwoordig zijn exclusief geverfde en gestukadoorde muren razend populair.”

Rijvo-directeur Gerard Groot beweegt met zijn klanten mee en wil met zijn bedrijf één van de eersten worden die binnen afzienbare tijd in alles faciliteert; van wand-, plafond- en vloerafwerking tot de bijbehorende accessoires. De slogan ‘Compleet in tegels’ veranderde naar ‘Complete beleving’ en zo kondigde hij vorige maand al aan badkamerspecialist Topsanitair te hebben overgenomen. Het volgende nieuws, van deze maand, mag in dit totaalplaatje niet ontbreken.

Emporio en Rijvo

gaan samenwerken

De ambitieuze ondernemer refereert hiermee aan de nieuwe en innovatieve samenwerking die Rijvo aangaat met ‘Emporio Black Label’, de lifestylewinkel van Ed Roest en Mariska Butter die in ruim drie jaar tijd een begrip is geworden in het centrum van Volendam. Met vier specialismen op het gebied van interieurdecoratie stellen ook Ed en Mariska een complete beleving centraal. Zo bieden zij hun klanten prachtige woonaccessoires, bijzondere bloemcreaties, eigengemaakte kunstontwerpen en inspirerende interieuradviezen.

Mariska vertelt: “Ruim drie en een half jaar geleden zijn wij onze lifestylewinkel begonnen met een visie. Wij wilden onze klanten dé plek bieden waar zij producten en lifestyle accessoires konden vinden in combinatie met het aanbieden van onze kennis op het gebied van interieur en design.” Mariska vervolgt haar verhaal “In de afgelopen jaren werd Emporio Black Label goed gevonden en vooral onze interieurdecoraties en designs zoals onze bloemcreaties werden steeds populairder”. Het succes van de winkel heeft ook een keerzijde. in sommige gevallen heeft Emporio niet in de behoefte van de klant kunnen voorzien omdat ze afhankelijk waren van leveranciers. Bepaalde producten waren soms niet meer leverbaar en door de toenemende drukte en de groter wordende vraag naar het op zoek gaan naar specifieke items is het team zich er bewust van geworden dat zij, moesten kijken naar een andere werkwijze.

Het Emporio team werd met de populariteit van enkele producten gedwongen zich te gaan focussen op slechts enkele onderdelen van hun visie. Inspiratie op het gebied van interieur en het adviseren van klanten over hun eigen wooninrichting. Daar wil zij nu een volgende stap in gaan maken.

Klanten verder helpen

op het gebied van

interieurdesign en adviezen

“Dankzij deze samenwerking met Gerard en zijn Rijvo-team kunnen wij verder bouwen aan de plannen die we vanaf het begin al hadden, maar die door het succes en de drukte even op een zijspoor belandde.” aldus Mariska. Gerard Groot ziet in de samenwerking een win-win situatie ontstaan en vult haar aan; “Tegenwoordig hebben veel gerenommeerde interieurstylisten hun eigen televisieprogramma, dat op primetime wordt uitgezonden. Onze klanten worden overspoeld met inspiratie voor interieur en styling. Ze zien hierdoor in dat bepaalde combinaties die op voorhand gek lijken, er in de praktijk best leuk uitzien. Alleen beschikken de meeste van onze klanten niet over de capaciteiten om die samenstellingen zelf te maken. Daarvoor zijn ze logischerwijs op zoek naar adressen waar je al die verschillende producten bij elkaar kunt vinden en waar vakkundige mensen aanwezig zijn om hen te helpen bij het vinden van de juiste producten, kleuren, en materialen”.

Maand oktober volop

veranderingen en inspiratie

voor onze klanten

De gezamenlijke plannen krijgen deze maand zichtbare vorm. Ed vertelt enthousiast. “De eerste zichtbare verandering is de naamswijziging van Emporio Black Label. Vanaf vandaag zullen wij de telefoon opnemen met Emporio Lifestyle. Black Label dekte de lading niet. Lifestyle daarentegen wel, dat staat voor alles wat met interieur, accessoires en design te maken heeft. Wij zijn ook erg blij met ons nieuwe logo.”

Het gebouw aan de Volume, waar Rijvo en Topsanitair gevestigd zijn, wordt de komende maanden omgetoverd tot een inspiratiecentrum. Riant is de verzamelnaam van alle interieurexperts in het gebouw in Purmerend. “Wij streven in Purmerend naar een riante inspiratietour langs alle denkbare interieuroplossingen! En dat alles onder één dak, voor particulieren, ontwikkelaars, (onder)aannemers en installateurs.” aldus Gerard.

Producten zoals sanitair, wand- en vloerafwerkingen zijn er volop. Daarnaast zijn er in de showroom gashaarden en een riant assortiment aan design woon, keuken- en badkamer-accessoires te vinden.

Gerard vertelt: “Deze woon-, keuken- en badkameraccessoires worden onder supervisie van Mariska gebracht. Mariska gaat bij ons in Purmerend beleving in de showroom brengen. Haar inspirerende visie en kijk op interieurstyling past helemaal bij ons. In onze showroom zal vanaf volgende week nog meer inspiratie te vinden zijn.” Alles wat het Emporio Lifestyle team in de showroom in Purmerend presenteert, zal te koop zijn. Klanten van beide ondernemingen kunnen alles direct kopen wat men ziet en ervaart. Van de bloemdecoraties tot de mooie tafelkandelaars en het kunstwerk aan de muur.

Metamorfose aan de

Stationsstraat in Volendam

Het pand van Emporio Lifestyle krijgt van 20 tot en met 26 oktober een veelbelovende metamorfose. Mariska houdt nog even geheim wat er gaat veranderen, maar kan al wel verklappen dat na de heropening van de lifestylewinkel het winkeloppervlakte vergroot is en dat het aanbod riant wordt uitgebreid.

Tijdens de verbouwing toch open

Om tijdens deze renovatie het winkelende publiek richting de feestdagen toch van dienst te kunnen zijn, is er die week een Emporio Lifestyle pop-up store in de showroom van Rijvo te vinden. Een groot deel van het assortiment wordt overgebracht naar Purmerend.

Vanaf 27 oktober kan iedereen weer in de omgetoverde winkel in Volendam terecht en wordt de samenwerking met Rijvo verder geïntensiveerd. Groot en Butter kiezen namelijk voor een prachtige manier van kruisbestuiving.

Zo worden in de showroom van Rijvo alle woonopstellingen gedecoreerd met producten van Emporio Lifestyle en zal het assortiment in de Volendamse winkel uitgebreid worden met enkele A-merken die Rijvo reeds aanbiedt. Denk hierbij aan verf van Pure & Original, maar ook badkamer- en keukenaccessoires van Zone, Meraki, Blomus, Nicolas Vahé en meer.

Zodoende kunnen zij gezamenlijk hun klanten straks nog meer inspireren op het gebied van design, lifestyle en interieur. Niet alleen vanuit de Rijvo vestigingen in Purmerend en Haarlem, maar dus ook vanuit Emporio Lifestyle in Volendam. “Zo wordt het riante inspiratiecentrum waar ik naar streef steeds meer een beleving in plaats van locatie afhankelijk concept” legt Gerard uit. Het gaat om ons raakvlak en voortdurende behoefte onze doelgroep te bedienen.

Feestelijke activiteiten

Kom de Emporio Lifestyle pop-up store beleven tijdens de herfstvakantie 20 tot en met 27 oktober

Vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober:

• Feestelijke opening van Emporio Lifestyle pop-up store in Purmerend

• Hapjes en drankjes workshops met de heerlijke olijfolie en keukenproducten van Nicolas Vahé

Maandag 23 oktober t/m donderdag 26 oktober:

• Verbouwing van Emporio Lifestylewinkel in de Stationsstraat

• Heerlijke hapjes en drankjes op verschillende momenten door de week

Vrijdag 27 oktober:

• Sneak preview in de nieuwe Emporio Lifestylewinkel

Zaterdag 28 oktober:

• Feestelijke opening van Emporio Lifestyle met hapje en drankje

Houd onze facebookpagina’s in de gaten.

Rijvo en Topsanitair in Purmerend

Volume 6 – 8 Purmerend

www.rijvo.nl

Emporio Lifestyle

Stationsstraat 3 Volendam

www.emporioblacklabel.com