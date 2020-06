Partner content

Energie vergelijken is nu belangrijker dan ooit

Nu is het moment om kritisch te kijken naar je energiecontract. De prijzen hebben de afgelopen periode aardig zitten schommelen, waardoor het zeker de moeite waard kan zijn om even te kijken of je nog wel het voordeligste abonnement hebt. Wellicht kun je door gebruik te maken van een van de energievergelijkers op jaarbasis meer dan honderd euro besparen.



Prijzen flink gedaald

Er bestaan twee soorten energiecontracten: contracten met een vaste en contracten met een variabele prijs. Bij een vast contract spreek je van tevoren af tegen welke prijs je stroom en gas zal kunnen afnemen, terwijl de prijs bij een variabel contract kan fluctueren, op basis van de marktprijs van energie (inclusief belasting en accijnzen, natuurlijk). Bij een vast contract is er ook een extra marge inbegrepen, die je kan zien als de prijs waartegen de leverancier je de zekerheid van een vaste prijs kan bieden. Een vast contract biedt zekerheid in een markt van stijgende energieprijzen, maar de afgelopen periode hebben energieprijzen juist het tegengestelde van stijgen gedaan.

Dalende vraag en olieprijzenoorlog

Omdat de wereld, als reactie op de corona-uitbraak, de afgelopen periode iets (veel) minder productief is geweest, en mensen significant minder hebben gereisd, is de vraag naar olie (dus energie) aanzienlijk gedaald. Dankzij het vrijemarktmechanisme, heeft deze lagere vraag ook tot een lagere prijs geleid. Op het dieptepunt was de prijs van een vat olie rond de 20 USD, terwijl die enkele maanden eerder nog rond de 60 USD schommelde. Ook als je groene energie afneemt, is de olieprijs van belang, omdat de olie-industrie een directe concurrent is van de groene energiesector. Een lagere prijs in de ene sector stuwt ook de prijzen in de andere sector omlaag.

Je huidige contract is misschien te hoog geprijsd

Wellicht ben je een tijdje geleden een vast contract aangegaan, en zit je daardoor vast aan een prijs die toen redelijk leek. Aangezien de prijzen de afgelopen periode flink zijn gedaald en leveranciers nu stunten met energie aanbiedingen, heb je in deze situatie twee opties: een nieuw vast contract aangaan, maar dan tegen een lagere prijs dan je huidige contract, of een nieuw contract met een variabele prijs aangaan, waardoor je mogelijk zelfs iets meer kan meeprofiteren van de lage energieprijzen op dit moment.

Bij de eerste optie ben je sowieso minder kwijt, omdat het nog steeds om een vast contract gaat (waardoor de prijs niet verandert), maar dan tegen een lager tarief. Bij de tweede optie kun je ook wat besparen, momenteel zelfs iets meer dan bij de eerste optie, maar als de energieprijzen weer beginnen te stijgen (wat ze zullen doen zodra de wereld weer op gang komt, al kunnen we niet met zekerheid zeggen wanneer dat zal gebeuren), gaat ook de prijs van je energierekening omhoog, al zal het waarschijnlijk toch lager uitvallen dan het huidige niveau.