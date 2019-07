Energierekening in juli weer omlaag: wie profiteren hiervan?

De energietarieven worden per juli voor sommige klanten naar beneden bijgesteld.

Zo liet Eneco weten dat, vanwege de zachte winter in Europa en Azië, de gasprijs behoorlijk gaat dalen. Vooral consumenten met een variabel energiecontract profiteren hiervan.

Eerder dit jaar gingen energieprijzen nog omhoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam eerder dit jaar met het bericht dat een gemiddeld huishouden 334 euro meer kwijt zou zijn aan energie dan in het jaar 2018. Dat kwam omdat er drie posten op de gemiddelde energierekening flink omhoog zouden gaan. Namelijk: de energieprijzen (de leveringskosten), de energiebelasting op gas en de opslag van duurzame energie. Omdat het in Azië, de VS en Europa een zachte winter was, werd er een stuk minder gas verbruikt. Hierdoor ontstond een overschot. Ook werd er vanuit Azië en de VS veel gas in Europa op de markt aangeboden en verkocht. Omdat er zo veel gas werd aangeboden, ging de prijs voor gas automatisch omlaag, waardoor bijvoorbeeld ook elektriciteit een stuk goedkoper werd om in te kopen.

Verschil vast en variabel contract

Klanten met een vast energiecontract betalen gedurende de contractperiode een vast bedrag. Bij een variabel contract heeft de klant meer onzekerheid. Deze tarieven veranderen twee keer per jaar, op 1 juli en 1 januari. De prijzen kunnen dan stijgen of juist omlaag gaan. Over een maand is het weer zo ver. Dit keer pakt het dus gunstig uit voor de klant. Een klant met een contract met variabele prijzen en een gemiddeld verbruik gaat namelijk 133 euro minder betalen op jaarbasis. Dalen klinkt gunstig, maar nog steeds betaal je vaak meer dan bij een contract met vaste tarieven.

Besparen op de energiekosten

Gelukkig hebben we een groot gedeelte van de hoogte van de energierekening zelf in de hand. De hoogte de energiekosten hangen namelijk ook van een groot deel af van het energieverbruik van de klant. Juist op dit verbruik kan men flink veel besparen. Het is belangrijk dat mensen bewust worden van hun eigen energieverbruik. Zet bijvoorbeeld de verwarming 's nachts uit, haal alle stekkers uit het stopcontact van apparaten die je niet gebruikt en sluit altijd alle tussendeuren. Wanneer men hierop let, zullen zij merken dat de energierekening vanzelf een stuk lager wordt. Wat veel mensen ook niet weten, is dat zij door de thermostaat de hele dag één graad lager zetten, zij ongeveer 7% op de gasrekening voor verwarming besparen. Tot slot kunnen consumenten ook besparen op de energiekosten door regelmatig gebruik te maken van een energievergelijker.

Investeren in woningisolatie

Nederland moet van het gas af. Stapsgewijs werken we toe naar een gasvrij Nederland. In 2030 moet de CO2 uitstoot gehalveerd zijn. In 2050 moet dit zelfs zijn teruggedrongen naar 0%. Het is voor huiseigenaren raadzaam om zich alvast te oriënteren op energiebesparende maatregelen. Woningisolatie is de eerste stap naar een energiezuinige woning Denk hierbij aan dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en het aanbrengen van HR++-glas. Een goede isolatie zorgt niet alleen voor meer wooncomfort, maar ook voor een lagere energierekening. Door het dak goed te isoleren, kunnen huishoudens gemiddeld 600 euro per jaar besparen op de energierekening!