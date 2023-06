EP-release Sigh Hollywhoo in 't Gat van Nederland

2 juni kwam het debuut EP van Volendammer rockband Sigh Hollywhoo uit en dat werd afgelopen zaterdag goed gevierd in 't Gat van Nederland. Naast dat de band hun splinternieuwe EP presenteerde, was er sprake van een gevuld muzikaal programma.

Door: Michelle Tuyp

De avond ging van start met Radio Dwars-dj Niels ‘Nor’, wie een lekkere vinyl set draaide. Het evenement begon al vroeg dus vóór de eerste live act begon kon dj Peter Kossanova, de gitarist van Lorem Ipsum, ook nog een setje draaien. Kossanova warmde de aanwezige mensen alvast op voor niemand minder dan Case Mayfield. Normaal gesproken is Mayfield uiteraard een grote solo-act in de songwriterscene, maar op deze avond speelde hij zijn muziek elektrisch samen met Niels Maurer en Kees Bond. Hun optreden was super dynamisch en liet Mayfields nummers horen in een nieuw daglicht. Kees Bond mocht daarna meteen doorlopen naar de draaitafel, want onder de naam The Tall Guy draait hij ook graag een plaatje of vijftien per avond voor Radio Dwars. Deze avond deed hij dat samen met Niels Buijs. Hun set was gevuld met platen van onder andere The Smiths en The Clash. Dat sloot perfect aan op de invloeden van Lorem Ipsum, de band die hierna mocht opwarmen voor Sigh Hollywoo.

Tijdens de EP-release van Lorem Ipsum was Sigh Hollywoo de support act, nu waren de rollen omgedraaid. Er werd zowel oud als nooit eerder vertoond materiaal gespeeld en het publiek kreeg de smaak al snel te pakken. Later hielden dj's Cath & The Bass, oftewel Catharina Kemper en Sophie Basseleur de sfeer er goed in met hun ultieme set vol 70’s en 80’s dansplaten. En dan eindelijk het moment waarom de avond draaide. Met nieuw ontworpen merchandise, waaronder super gave T-shirts én een goed aangekleed podium, hadden zij alles tot in de puntjes voorbereid. Sigh Hollywhoo speelde uiteraard de nummers die op hun EP staan én wat nieuwe platen die al klaar liggen voor de tweede EP. In volle glorie en in nieuwe formatie stonden zij op het podium, trots op hun creatie. Met een gerust gevoel en met terechte trots kon de band en de andere artiesten daarna nog even nagenieten tijdens een knallende house en techno set van dj's Faza en Peter Laser, tot de deuren van de bar sloten en de avond weer in de boeken kon als een om niet snel te vergeten.