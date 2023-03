Algemeen

ESVO tenten trotse houder predicaat “Hofleverancier” Afgelopen donderdag 23 maart bracht de Commissaris van de Koning, dhr. Arthur van Dijk, een bezoek aan ESVO Tenten aan de Marconistraat 4 te Volendam. Na een toespraak van Erik Schokker waarbij hij een stukje van de rijke historie van het bedrijf toelichtte, was het de beurt aan de CvdK Van Dijk die het (familie)bedrijf roemde om onder andere haar inventiviteit en het doorzettingsvermogen en hij is ervan overtuigd dat het bedrijf over 100 jaar nog steeds zal bestaan. Door: Klaas Smit Samen met de burgemeester van Edam-Volendam, mevr. Lieke Sievers, werd er een prachtig schild onthuld tijdens de feestelijke receptie. Dit alles ter ere van het ontvangen van het predicaat “Hofleverancier”. ESVO Tenten is tot nog toe het eerste en enige bedrijf in Volendam én in de campingbranche met dit predicaat. Deze Koninklijke onderscheiding wordt niet vaak uitgereikt. Het bedrijf moet minstens 100 jaar oud zijn, van onbesproken naam en faam in de regio, zich onderscheiden door kwaliteit, soliditeit en continuïteit en een gezonde financiële huishouding voeren.

Algemeen directeur Richard Schokker: “ESVO is door een zeer strenge selectieprocedure gekomen op basis van een onberispelijk verleden, financiële huishouding, algemeen management & beleid, veiligheid en onderbouwde historie. Dat is dezelfde procedure als die voor het stempel ‘Koninklijke’ - maar wij hebben geen 100 werknemers, dus dat predicaat is komen te vervallen. Maar dat we trots zijn op het Hofleverancierschap, dat staat vast”. Na alle officiële plichtplegingen werd er een toost uitgebracht met champagne, waarna Richard, Erik en zus Rita de bijbehorende oorkonde in ontvangst namen. Erik nam het gezelschap mee voor een rondleiding door het enorme pand terwijl de overige aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig na konden praten over deze bijzondere onderscheiding. |Doorsturen

