ETB Cas Sombroek

academie

Wij zoeken

leerling monteurs / schoolverlaters

Werk jij graag met je handen en ben je geïnteresseerd in een toekomst in de elektrotechniek? Wij hebben een intern opleidingsprogramma waarbij je fulltime werkt (en dus al lekker geld kunt verdienen) en 1 keer per week in de avonduren theorieles krijgt en ook een aantal keer praktijkles van een zeer ervaren monteur en leerlingbegeleider.

Binnen het bedrijf word je in 2 jaar opgeleid voor het MBO - diploma Monteur Elektrotechnische Installaties (MEI). Daarna kun je nog verder leren voor Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties (EMEI) .

Wat wij bieden?

- Fulltime baan met een goed salaris

- Prettige werksfeer

- Les in de lokalen in ons eigen pand

- Een kleine groep jongens dus veel persoonlijke aandacht

Als je geïnteresseerd bent in ons opleidingsprogramma kun je contact opnemen met Thara Schilder (tschilder@cassombroek.nl) of telefonisch via Tel. 0299-399444.

Je bent samen met je ouders van harte welkom om vrijblijvend langs te komen om een kijkje te nemen in onze lokalen en kennis te maken met onze leraar.

Julianaweg 204 | 1131 DL Volendam

