Europaplein pakt door: PLEIN SOUNDS

Afgelopen woensdag was het zover. De eerste soundcheck voor ‘PLEIN SOUNDS’, een nieuw evenement dat gaat plaatsvinden op het Europaplein. PLEIN SOUNDS is een initiatief van Cultuur Volendam, onder aanvoering van Nico Brinkkemper, Tomas Tol (Kraaier) en Albert Hoekstra. Het heeft even geduurd maar het plein is eindelijk klaar. Nu wordt het tijd om het ook optimaal te gaan gebruiken. Vorig jaar heeft het fanfarecorps er de spits afgebeten ter gelegenheid van hun honderdjarig bestaan. En vorige week vierden de Tribute to the Cats Band er hun twintigjarig jubileum. En hoe? Op een zwoele vrijdagavond zongen ruim 3000 enthousiaste fans de band luidkeels toe met de tientallen klassiekers die The Cats zo beroemd hebben gemaakt.

Nu dan de beurt aan al die ándere lokale talenten die ons muzikale dorp rijk is. Bij de bloemenbak op het Europaplein is ruimte geprepareerd voor een podium. De bühne is groot genoeg om een singer-songwriter zijn of haar kunsten te laten vertonen. Reden genoeg voor Cultuur Volendam om, mét goedkeuring van de gemeente, de maand juli te gaan invullen als ‘PLEIN SOUNDS’. Muziek op het plein dus, maar dan net wat anders. Kleinschalig op een leuk podium!



Uit het grote arsenaal aan zangers en zangeressen die zomaar los lopen in ons beroemde dorp, wilde Roy de Smet afgelopen woensdag alvast wel even inzingen. En dat werkte! Drie eigen songs zorgde direct voor een gezellige sfeer op en rond het plein. Een dankbare toerist wierp zelfs geld in Roys gitaarkoffer. ‘Dit smaakt naar meer’, riep de zanger enthousiast door de microfoon. En daarmee bedoelde hij niet de muntjes, maar juist de optredens. Aan die oproep wordt gehoor gegeven. Van de gemeente Edam-Volendam hebben we een vergunning gekregen om in de maand juli op vier zondagen van 14.00 tot 16.00 uur artiesten te laten optreden.

We beginnen zondag 10 juli met twee virtuoze gitaristen, te weten de gebroeders Gerrit en Dirk Hoogland. De verwachting is dat vader Jan ook nog even zal aanschuiven voor een vrolijk deuntje. Als voorproefje op wat de zomer ons allemaal nog gaat brengen is het een mooie gelegenheid om kennis te maken met nieuw talent. Neem wat lekkers mee, of bestel wat bij de lokale horeca en kom genieten op het Europaplein. Het overige programma volgt zodra de namen daarvan bekend zijn.