EVC verliest bekerduel van 1e klasser AFC’34

Zonder Didier Karregat, Ronald Schut en Dave Dijkhuizen begon EVC aan de bekerwedstrijd tegen AFC’34 uit Alkmaar. EVC leverde strijd en dan kun je het ook een sterke tegenstander lang lastig maken. In de 31e minuut viel dan toch de 0-1. Het antwoord van EVC kwam direct.

Brian Rossenaar kwam naar binnen, kapte een tegenstander uit en schoot van afstand fraai raak, 1-1. Vlak na de aftrap was het weer raak voor EVC. De verdediging van AFC’34 was even niet attent bij een voorzet die door Mark Uijlenhoed prachtig werd afgerond, 2-1.

Deze stand bleef zo’n 10 minuten op het scorebord staan, waarna AFC’34 uit een hoekschop de gelijkmaker scoorde, 2-2. Met nog 20 minuten te gaan viel ook de 2-3 en daarmee was het verzet bij EVC gebroken. AFC’34 zette nog even aan en won met 2-6.