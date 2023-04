Algemeen

EVC weet weer wat verliezen is Na vier overwinningen op rij heeft EVC zaterdag de thuiswedstrijd tegen Zwaluwen’30 met 1-2 verloren. De bezoekers uit Hoorn kwamen na 8 minuten op voorsprong toen een afstandsschot door de doelman van EVC werd onderschat. Door de regen was de bal spekglad en de bal glipte door Sjors Out zijn armen heen 0-1. Voor EVC bleef het aanvallend in de eerste helft bij een gekraakt schot van Mark Uijlenhoed. EVC kwam in de 2e helft goed uit de startblokken en een dubbele wissel van trainer Ricardo had succes. Vince Mens en Quino Idsinga zetten aan de linkerkant een aanval op, waarbij Vince zo door kon lopen en de bal onder de doelman kon doorschuiven, 1-1. Helaas kreeg EVC direct een tegenstreffer om de oren en moest het weer op zoek naar de gelijkmaker. EVC nam alle risico’s om de gelijkmaker op het scorebord te krijgen waardoor Zwaluwen een paar goede kansen kreeg maar die werden allemaal gemist. Scheidsrechter Westland kreeg zijn handen vol in de slotfase en dat leverde Zwaluwen uiteindelijk 5 gele kaarten op (1 dubbele dus rood) en een grensrechter die het wel heel bont maakte en zijn vlag mocht neerleggen. Toen de kruitdampen na 8 minuten extra tijd stond nog steeds de 1-2 op het scorebord. |Doorsturen

