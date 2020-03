Extreem hoog water bij Schardam

Door het extreem hoge water staat het buitendijkse veld tussen de bebouwing op de dijk en de camping in Schardam blank. Het water stond er afgelopen week zo hoog dat men per land ook niet naar de buitenhaven kon komen.

Door de overvloedige regenval in de eerste twee maanden van dit jaar is de waterhoogte flink gestegen in het Markermeer.