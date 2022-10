FacilityApps en Belgische marktleider in schoonmaak software bundelen krachten

Buttons For Cleaners, marktleider voor software voor schoonmaakbedrijven in België, en FacilityApps, marktleider in apps voor schoonmakers in Nederland, worden één bedrijf. De Volendammers Eric Kok en Dirk Tuip nemen plaats in de directie van de nieuwe organisatie. Na een samenwerking in de afgelopen maanden verkend te hebben, is begin oktober definitief besloten om de krachten te bundelen.

Dirk Tuip, CEO van FacilityApps, is trots op de stap: ,,FacilityApps wil het werk van schoonmakers en teamleiders op de werkvloer makkelijker en eenvoudiger te maken door ons scala aan apps. Daarbij lopen we qua productmogelijkheden en technologie graag voorop, en dat brengt onze klanten en partners in een positie om te groeien. In Nederland zijn we, mede door onze samenwerking met Nocore ERP schoonmaak software, de afgelopen jaren sterk gegroeid, zowel in aantal klanten als in ons product. Dit heeft onder andere geresulteerd in een beoordeling door schoonmaakbedrijven als nummer één Digital Cleaning oplossing van Nederland.”