Fameuze slogan Visafslag keert niet terug

‘Met verse aal voor groot en klein is elke maaltijd een festijn’, zo luidde het credo dat aan de waterkant van de Visafslag te lezen was. Ieder schip dat de haven binnen kwam varen kon er niet omheen, maar inmiddels is de Volendammer skyline veranderd.

Het monumentale pand is een aantal maanden van een opknapbeurt voorzien. Tijdens die werkzaamheden is de tekst overschilderd en nu is besloten dat de ludieke slogan niet terug zal keren. Daarmee is afscheid genomen van een wereldberoemd onderdeel van Volendam.

Mensen van over de hele wereld hebben gelezen over de verse aal uit Volendam die zó lekker is dat het een festijn is om te eten. In dat kader is één ding zeker: Volendammers zelf hebben er geen slogan voor nodig om aan dat feit herinnerd te worden.