Gemeente geeft groen licht aan organisator Kermisgids voor organiseren familiekermis

Familiekermis in Volendam

Goed nieuws. Het is gelukt. Er komt een familiekermis in Volendam. Van woensdag 1 t/m maandag 6 september zijn er ruim vijftig attracties op de parkeerplaatsen van het Marinapark te bezoeken. Dit is het resultaat van uitgebreid en constructief overleg tussen gemeente en de organisator dat direct na het cancelen van de eerdere plannen is opgestart.

Blij met plan C

De gemeente is erg blij dat de Kermisgids het initiatief heeft genomen om de familiekermis te organiseren. Burgemeester Sievers: ‘We hadden een plan A en een plan B die beiden niet konden. De teleurstelling was enorm. We zijn met elkaar blijven zoeken naar mogelijkheden om toch iets mogelijk te maken. Met dit plan C kunnen we de kinderen, gezinnen en kermisliefhebbers uit de hele gemeente toch een mooie familiekermis geven. Geweldig toch!’

Waarom nu wel?

Er zijn een aantal redenen waarom het nu wel kan. Het gaat namelijk nu om een afgesloten locatie met gelimiteerde toegang. Het wordt dus niet georganiseerd in een van de kernen van Edam of Volendam. Er zijn aangepaste openingstijden waardoor er geen druk is op de horeca. Er is ook sprake van een doorstroomevenement met eigen regulering en toezicht. Hierdoor zijn de openbare orde risico’s beperkt. En omdat er sprake is van ‘eenrichtingsverkeer’ op het kermisterrein wordt er voldaan aan de coronamaatregelen.

Veiligheid: looproutes en geen alcohol

De veiligheid staat voorop. Rondom de familiekermis zorgt de organisator voor verkeersregelaars. De familiekermis is door een beperkt aantal mensen (±2000) tegelijk te bezoeken. De kermis is alcohol- vrij. De hele kermis wordt door professionele beveiligers begeleid. Ook is de EHBO aanwezig. De kermis vindt plaats op een afgesloten evenemententerrein. Hierdoor wordt de toegang, inclusief check op alcohol, zorgvuldig geregeld. Als het terrein vol is, moeten bezoekers even wachten om de kermis op te kunnen. Dat wordt duidelijk aangegeven. Er komen looproutes langs de attracties. Het feestterrein gaat om 13.00 uur open en om 21.00 uur dicht. Na 20.30 uur kan niemand meer het terrein op.

Familiekermis

De burgemeester benadrukt dat het echt gaat om een familiekermis voor inwoners uit de gemeente. Sievers: ‘We willen dit allemaal zo graag met elkaar. De oproep is dan ook aan iedereen om mee te werken en het met elkaar, voor elkaar gezellig te houden!’ De Kermisgids en gemeente zijn dolblij dat het toch gelukt is. We wensen iedereen heel veel plezie